زحلة تمثل لبنان في المكتب التنفيذي لـUCLG

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فازت بلدية – معلقة وتعنايل بالمقعد الوحيد المخصّص للبنان في لـUnited Cities and Local Governments (UCLG) للدورة 2026 – 2029.ويُعدّ المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية في المنظمة، ويضم 116 عضواً فقط من مختلف دول العالم، فيما يمتلك مقعداً أصيلاً واحداً ضمنه، وقد حصدته بلدية زحلة لتصبح الممثل الرسمي للبنان في هذه الهيئة الدولية.كما تحتفظ بلدية زحلة بعضويتها في المجلس العالمي للمنظمة، وهو الهيئة المعنية برسم السياسات والتوجهات الاستراتيجية، ويضم 342 عضواً من مختلف دول العالم، بينما يمتلك لبنان سبعة مقاعد فقط ضمنه.وتُعتبر United Cities and Local Governments (UCLG) أكبر شبكة عالمية للمدن والحكومات المحلية، إذ تضم أكثر من 240 ألف مدينة وحكومة محلية واتحاد بلديات في أكثر من 140 دولة، وتشكل الصوت الرسمي للسلطات المحلية أمام United Nations والمؤسسات الدولية.وجاء فوز بلدية زحلة بعد انتخابات شاركت فيها 84 بلدية واتحاد بلديات لبنانية، ما يضع المدينة في موقع متقدم داخل منظومة الدولي، ويمنحها دوراً محورياً في تمثيل لبنان ضمن أبرز هيئات صنع القرار البلدي العالمي.ويُتوقع أن يفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة أمام زحلة ولبنان على صعيد ، وبناء الشراكات، وتبادل الخبرات، واستقطاب فرص الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، بما يعزز حضور المدينة ودورها الريادي في .