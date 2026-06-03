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لبنان

وفد نيابي بولندي في بيروت لبحث مشاريع تنموية وخدماتية

Lebanon 24
03-06-2026 | 09:10
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وفد نيابي بولندي في بيروت لبحث مشاريع تنموية وخدماتية
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استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه بالقصر البلدي، سفيرة جمهورية بولندا في لبنان ألكساندرا بوغوفسكا، يرافقها وفد نيابي بولندي برئاسة ياروسواف كرايفسكي، وضم خمسة نواب يمثلون عدداً من المدن البولندية.
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وخلال اللقاء، ووفق بيان دائرة  العلاقات العامة في بلدية بيروت،  "جرى عرض للأوضاع العامة في مدينة بيروت، وبحث سبل تعزيز التعاون بين العاصمة اللبنانية والمدن البولندية في مختلف المجالات، ولا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب البلدية، وإقامة مشاريع تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المدينة وتعزيز التنمية المحلية.



كما تناولت المباحثات التحديات التي تواجه مدينة بيروت في ظل أزمة النزوح، وسبل دعم جهود محافظة بيروت للاحتياجات المتزايدة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن سكان العاصمة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات .
 
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