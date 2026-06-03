وفد نيابي بولندي في بيروت لبحث مشاريع تنموية وخدماتية

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استقبل محافظ مدينة القاضي ، في مكتبه بالقصر البلدي، سفيرة في ألكساندرا بوغوفسكا، يرافقها وفد نيابي بولندي برئاسة ياروسواف كرايفسكي، وضم خمسة نواب يمثلون عدداً من المدن .وخلال اللقاء، ووفق بيان دائرة العلاقات العامة في ، "جرى عرض للأوضاع العامة في مدينة بيروت، وبحث سبل تعزيز التعاون بين العاصمة والمدن البولندية في مختلف المجالات، ولا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب البلدية، وإقامة مشاريع تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المدينة وتعزيز التنمية المحلية.كما تناولت المباحثات التحديات التي تواجه مدينة بيروت في ظل أزمة النزوح، وسبل دعم جهود محافظة بيروت للاحتياجات المتزايدة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن سكان العاصمة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات .