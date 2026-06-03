العام الدراسيّ يقترب من النهاية.. والأهالي يسألون: أين الأقساط؟

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كشف العديد من أولياء الأمور، أنّ إدارات مدارس خاصة لم تعمد حتّى الآن إلى تحديد الأقساط، على الرغم من إقتراب نهاية العام الدراسيّ.وأشار الأهالي لـ" "، إلى أنّهم سدّدوا مبالغ ماليّة مُحدّدة، بطلبٍ من إدارات المدارس، من دون إبلاغهم بكافة الأقساط المدرسيّة.في المقابل، لُوحِظَ أنّ مدارس خاصة أخرى، عمّمت على الأهل عبر مواقعها الرسميّة الإلكترونيّة، قيمة التسجيل المدرسيّ، بالإضافة إلى الأقساط وبقيّة التكاليف المدرسيّة، ما يطرح علامة إستفهام حول التباين الكبير بين مدرسة وأخرى، في ما يتعلّق بالرسوم.