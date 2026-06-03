وزير بريطاني: يجب وقف هجمات "حزب الله" ونزع سلاحه

أدان لشؤون وشمال إفريقيا هاميش فالكونر أفعال الحكومة ودعا لوقف نار مستدام.

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كما وأدان فالكونر هجمات " " على شمال وتصريحاته الداعية لزعزعة استقرار حكومة ، مشيراً إلى أن الحزب "جر لبنان إلى حرب لا تريدها الحكومة والشعب".

وقال: "يجب وقف هجمات "حزب الله" ونزع سلاحه".