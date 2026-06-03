عون يتلقى اتصالاً من لندن حول مسار التفاوض والتطورات الأمنية

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تلقى رئيس الجمهورية ، اتصالاً هاتفياً من ، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في ومسار التفاوض.وأكد ‏باول لرئيس الجمهورية "وقوف إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".