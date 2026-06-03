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لبنان

اجتماع طارئ للجنة "الحوار اللبناني - الفلسطيني" عرض تأثير التدهور الأمني على المخيمات

Lebanon 24
03-06-2026 | 12:32
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اجتماع طارئ للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني عرض تأثير التدهور الأمني على المخيمات
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عُقد، اليوم، اجتماع طارئ في مكاتب لجنة "الحوار اللبناني - الفلسطيني"، بدعوة من رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية وبالتنسيق مع سفير دولة  فلسطين الدكتور محمد الأسعد، وذلك لبحث أوضاع المخيمات الفلسطينية في الجنوب في ظل التطورات الأمنية المستجدة.
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وحضر الاجتماع ممثل عن وحدة إدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة، إلى جانب ممثلين عن السفارة الفلسطينية، "الأونروا"، "اليونيسف"، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.


واستُهل الاجتماع، حسب بيان صدر، بعرض "للواقع الميداني وتأثير التدهور الأمني على المخيمات، لا سيما لجهة صعوبة إيصال المساعدات الإغاثية. وبناءً على طلب اللجنة، قدّمت "اليونيسف" عرضاً حول الاستجابة الحالية في مختلف المخيمات والتجمعات، تلاه عرض توضيحي من وحدة إدارة الكوارث ركّز على آليات التنسيق ودور غرف إدارة الأزمات. وقدّمت الأونروا مداخلة عرضت خلالها خطة الطوارئ الخاصة بها، متناولةً الاستجابة الحالية وآليات التدخل المعتمدة، إضافة إلى توجهاتها للمرحلة المقبلة في ظل تفاقم الأوضاع".


كذلك، عرضت الجهات المشاركة من مؤسسات المجتمع المدني تدخلاتها ضمن إطار حالة الطوارئ، حيث سلّطت الضوء على أبرز "التحديات الميدانية التي تواجه عملها، لا سيما لجهة الوصول الى اللاجئين، والموارد، والتنسيق، إلى جانب مناقشة الإجراءات المعتمدة حالياً وتقييمها بهدف توضيح الثغرات وتحسين فعالية الاستجابة".


وشدّدت المديرة التنفيذية للجنة "الحوار اللبناني - الفلسطيني" نادين ماروق على "ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتحسين مستوى التعاون، وضمان عدم الازدواجية من خلال توزيع خطط الاستجابة بشكل منهجي قائم على أرقام دقيقة للاحتياجات، مع التأكيد على أهمية انخراط مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ضمن غرف إدارة الأزمات في مختلف المناطق".


وفي الختام، تم الاتفاق على عقد "اجتماعات تنسيقية دورية وعند الضرورة بما يستجيب لوتيرة التطورات الميدانية ومستوى الإلحاح، لمتابعة الأوضاع وتعزيز الاستجابة".
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