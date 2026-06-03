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لبنان
باسيل: إلى متى سيبقى لبنان ساحة مستباحة وسلطته صامتة؟
Lebanon 24
03-06-2026
|
13:39
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كتب رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "د.
جيمس
كرم وولداه ليسوا مقاتلين، بل كانوا في طريق العودة من الجامعة. يحملون دفاترهم وليس اسلحتهم، إلا أن
إسرائيل
قتلتهم عمداً لأنها لا تميز بين مقاتل ومدني، تقتل الاجساد والاحلام".
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وتابع: "إنها نها جريمة حرب تتفرج عليها السلطة دون شكوى.. إلى متى يبقى
لبنان
ساحة مستباحة وسلطته صامتة ومتواطئة؟".
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