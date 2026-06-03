باسيل: إلى متى سيبقى لبنان ساحة مستباحة وسلطته صامتة؟

كتب رئيس " " عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "د. كرم وولداه ليسوا مقاتلين، بل كانوا في طريق العودة من الجامعة. يحملون دفاترهم وليس اسلحتهم، إلا أن قتلتهم عمداً لأنها لا تميز بين مقاتل ومدني، تقتل الاجساد والاحلام".

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