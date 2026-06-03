جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار

استهدف العدو ، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من المناطق في ، وذلك في ظل تصعيد خطير يطالُ منذ 2 آذار الماضي.

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وطال القصف هذا المساء مناطق عدشيت، ، صريفا، بريقع، مجدل سلم، شقرا، برج قلاويه، كفررمان، زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخا، ديركيفا، ، زبقين، الشهابية، صريفا، فرون، صديقين، كفرتبنيت.



وطال القصف هذا المساء مناطق عدشيت، ، صريفا، بريقع، مجدل سلم، شقرا، برج قلاويه، كفررمان، زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخا، ديركيفا، ، زبقين، الشهابية، صريفا، فرون، صديقين، كفرتبنيت.

إلى ذلك، أعلن " "، بحسب بيان صادر عنه، استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في منزل محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.