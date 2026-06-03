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لبنان

جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار

Lebanon 24
03-06-2026 | 16:27
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جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار
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استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من المناطق في جنوب لبنان، وذلك في ظل تصعيد خطير يطالُ لبنان منذ 2 آذار الماضي.
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وطال القصف هذا المساء مناطق عدشيت، المنصوري، صريفا، بريقع، مجدل سلم، شقرا، برج قلاويه، كفررمان، زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخا، ديركيفا، علي الطاهر، زبقين، الشهابية، صريفا، فرون، صديقين، كفرتبنيت.

 
إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، بحسب بيان صادر عنه، استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في منزل محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.
 
 
 
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