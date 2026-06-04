حديث جديد لترامب عن لبنان.. ماذا قال؟

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قال الرئيس الأميركي إن " " اتصل بنا، وقال: "ما رأيكم بالتوقف؟"، مضيفًا: "أعتقد أنكم ستشهدون تطورات هناك".وأضاف ، خلال حديثه عن : "أعتقد أن أمورًا ستحدث هناك، وسيكون من الجيد أن يحظى ببعض السلام".