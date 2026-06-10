تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المناطق التجريبية: بداية حل ام تمهيد لجولات جديدة؟

Lebanon 24
10-06-2026 | 22:55
A-
A+
المناطق التجريبية: بداية حل ام تمهيد لجولات جديدة؟
المناطق التجريبية: بداية حل ام تمهيد لجولات جديدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت ناديا غصوب في" نداء الوطن":على مدى أشهر، اصطدمت كل محاولات تثبيت وقف إطلاق النار بعقبة أساسية تتمثل في غياب آلية تنفيذية واضحة تضمن عدم عودة المواجهة. وبينما كانت إسرائيل تطالب بإبعاد "حزب الله" عن الحدود، كان لبنان يصر على وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية. من هنا جاءت فكرة الـPilot Zone.

المقاربة الأميركية لا تقوم على محاولة معالجة الملف دفعة واحدة، بل على اعتماد نموذج تدريجي. تبدأ العملية بمنطقة محددة في الجنوب يتولى الجيش اللبناني فيها المسؤولية الأمنية الكاملة، مع غياب أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، مقابل توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل تلك المنطقة وعودة السكان إليها بشكل طبيعي. وإذا نجحت التجربة، يجري توسيعها تدريجيًا لتشمل مناطق إضافية وصولا إلى كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. ظاهريًّا تبدو الفكرة تقنية وأمنية، لكنها في جوهرها سياسية بامتياز. فالولايات المتحدة تدرك أن الحديث المباشر عن نزع سلاح "الحزب" على مستوى لبنان كله، سيؤدي إلى انفجار سياسي داخلي ورفض فوري من "الحزب" وحلفائه. لذلك يجري الانتقال إلى مقاربة مختلفة تقوم على خلق وقائع ميدانية جديدة بشكل تدريجي، بحيث يصبح وجود الجيش اللبناني وحده في منطقة معينة أمرًا واقعًا يمكن البناء عليه لاحقًا.

بمعنى آخر، لا تسأل واشنطن اليوم كيف يمكن نزع السلاح من الجنوب دفعة واحدة، بل كيف يمكن إنشاء أول منطقة خالية من أي سلاح خارج الدولة، ثم البناء على نجاحها.

بالنسبة لإسرائيل، تمثل هذه الفكرة اختبارًا عمليًّا لقدرة الدولة اللبنانية على ضبط الحدود ومنع أي نشاط عسكري معادٍ انطلاقًا من الجنوب. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فهي تشكّل فرصة لإثبات أن تطبيق القرار 1701 يمكن أن يبدأ بخطوات عملية بدلا من بقائه مجرد نص سياسي. لكن في المقابل، تثير الخطة جملة من الهواجس اللبنانية. فيخشى منتقدو المشروع أن يتحول مفهوم "المنطقة النموذجية" إلى صيغة جديدة من المناطق العازلة غير المعلنة، أو أن يصبح مقدمة لفرض ترتيبات أمنية دائمة تستجيب للمطالب الإسرائيلية أكثر مما تعالج أسباب التوتر الأساسية.

كما أن "حزب الله" ينظر إلى الطرح من زاوية مختلفة تمامًا. فبالنسبة إليه، المشكلة ليست في انتشار الجيش اللبناني، بل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط الحدودية، واستمرار الغارات والاغتيالات داخل الأراضي اللبنانية. ولذلك، يعتبر أن أي نقاش حول ترتيبات أمنية جديدة يجب أن يبدأ أولا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

أما الدولة اللبنانية، فتجد نفسها أمام معادلة دقيقة. فمن جهة، هناك فرصة لإعادة تثبيت حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب واستعادة جزء من الاستقرار المفقود منذ أشهر. ومن جهة أخرى، هناك خشية من أن يؤدي الانخراط في هذه الآلية إلى فتح مواجهة سياسية داخلية حول ملف السلاح، في توقيت لا يزال لبنان يعيش فيه تداعيات الحرب الأخيرة.

وكتب معروف الداعوق في" اللواء": يستبعد ان تلاقي محاولات تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب، قبولاً وتجاوباً من الحزب في القريب العاجل، ما دام الموقف الايراني الرافض لفصل المسار اللبناني عن قبضة ايران المعتادة على حاله، وفي المقابل تستمر الحرب الدائرة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى ولو بتقطع في بعض الأحيان، ما يزيد من حجم الدمار والخراب الناجم عنها والخسائر الفادحة بالارواح والممتلكات، واطالة امد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، في لا يظهر في الافق القريب مايؤشر إلى نهايتها، بالرغم من محاولات ومساعي وقفها، من خلال الجهود والاتصالات العربية والدولية، والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية اميركية مميزة، الا اذا تبدلت المعطيات السائدة حاليا، من خلال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نهائي بينهما في وقت قريب، ما ينسحب حلحلة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في ختام جلسات التفاوض الدائرة بين لبنان وإسرائيل، او قيام الادارة الاميركية بممارسة ضغوطات قوية من خلال استكمال العمليات العسكرية والحصارالاقتصادي بفاعلية أشد على إيران، ومن خلالها يمكن اضعاف معارضة الحزب بالداخل اللبناني، وتسريع خطى تنفيذ تفاهمات واتفاقيات المفاوضات الجارية لانهاء الحرب وانقاذ لبنان من تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تكون "المناطق التجريبية" مفتاح التسوية أم عقدة جديدة ؟
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 06:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفدان اللبناني والإسرائيلي تفاوضا اليوم حول تمديد وقف النار او تثبيته وعلى موعد جولة المفاوضات المقبلة كما جرى البحث في مسألة "المنطقة التجريبية" (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 06:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيحات اميركية بشأن" المناطق التجريبية"وبري يؤكد شروطه: وقف نار شامل وانسحاب متزامن
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 06:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"المناطق التجريبية" في الجنوب: من يحكمها ومن يُقرّر نجاحها؟
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 06:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:23 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:39 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:28 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-06-10
Lebanon24
22:09 | 2026-06-10
Lebanon24
22:16 | 2026-06-10
Lebanon24
22:23 | 2026-06-10
Lebanon24
23:39 | 2026-06-10
Lebanon24
23:07 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24