تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالتفاصيل... هكذا سيكون الطقس في الأيام المُقبلة

Lebanon 24
24-06-2026 | 05:15
A-
A+
بالتفاصيل... هكذا سيكون الطقس في الأيام المُقبلة
بالتفاصيل... هكذا سيكون الطقس في الأيام المُقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16و 32 درجة.

تحذير: من ارتفاع الموج بخاصة على الشواطئ الشمالية ، وتشكل التيارات المائية خلال اليومين المقبلين.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر.

الخميس:  

قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل ، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات ، كما تبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.

الجمعة:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

السبت:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 45كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,28

-ساعة غروب الشمس: 19,53
مواضيع ذات صلة
أجواء ربيعية متقلبة...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 15:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هطول أمطار ورياح ناشطة… إليكم تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 15:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 15:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أيام ربيعية متقلبة...إليكم تفاصيل الطقس!
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 15:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

التيار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-06-24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-24
Lebanon24
07:54 | 2026-06-24
Lebanon24
07:50 | 2026-06-24
Lebanon24
07:37 | 2026-06-24
Lebanon24
07:35 | 2026-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24