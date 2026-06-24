بالتفاصيل... هكذا سيكون الطقس في الأيام المُقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16و 32 درجة.تحذير: من ارتفاع الموج بخاصة على الشواطئ الشمالية ، وتشكل التيارات المائية خلال اليومين المقبلين.-الطقس المتوقع في لبنان:صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر.قليل الغيوم ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل ، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات ، كما تبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 45كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,28-ساعة غروب الشمس: 19,53