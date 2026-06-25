تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي: الزيادات الضريبية دليل فشل للسياسات العامة

Lebanon 24
25-06-2026 | 16:25
A-
A+
الاتحاد العمالي: الزيادات الضريبية دليل فشل للسياسات العامة
الاتحاد العمالي: الزيادات الضريبية دليل فشل للسياسات العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلن الإتحاد العمالي العام، في بيان، أنه كان "ينتظر من الحكومة بعد الكوارث التي ألمت بلبنان والتدمير الواسع للممتلكات والمؤسسات وتهاوي المقومات الاجتماعية للمواطنين وتفاقم الصرف والبطالة، أن تلجأ الى زيادة التقديمات الاجتماعية والحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص وإعادة النظر بملحقات الراتب وبالتعويضات المتآكلة وأن تبادر الى دفع الرواتب الستة المستحقة للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وأن تعزّز المؤسسات الضامنة رفعاً لكوارث الطبابة والإستشفاء، فإذا بها تبادر الى زيادات وأعباء ضريبية جديدة على سلع غذائية ومصنوعات وزيوت وكيماويات ولحوم وأسماك وسكاكر وفواكه وثمار وألبان ومنتجاتها وسلع غير محددة ما يفتح أبواب ضريبية تصعب مراقبتها ضمن إطار واضح، محدد لتتراوح رسومها أيضاً بين 1% و 3% وقد تصل زياداتها على المواطن بعد زيادات الأكلاف 7 و 8% من قيمة الإستهلاك، ما يزيد الضغوط على العمال وذووي الدخل المحدود".

وأضاف: "إنّ هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية بحدها الأدنى في ظل تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة. وإنّ الإتحاد العمالي العام يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم الثلثماية ألف ليرة الذي فرض على صفيحة البنزين لتمويل زيادات لم تحصل في القطاع العام".

ودعا الإتحاد الحكومة إلى التضامن لحراسة الأمن الاقتصادي والإجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الفوضى والتهرب ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها الى الخارج وليس التضامن من أجل إذلالهم وإفراغ جيوبهم من كل شيء".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 03:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الإتحاد العمالي العام: ندعم نقابة موظفي الخليوي في سعيها الدؤوب لتأكيد حقوق الموظفين
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 03:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يغيب والدة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 03:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 03:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد العمالي

اتحاد العمال

لبنان وا

الكوارث

الترا

ألبان

ماك و

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-06-25
Lebanon24
16:36 | 2026-06-25
Lebanon24
16:30 | 2026-06-25
Lebanon24
16:11 | 2026-06-25
Lebanon24
15:30 | 2026-06-25
Lebanon24
15:26 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24