"ثوابت الكتائب": دعم الرئيسين والمفاوضات والاتفاق الإطاري

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كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يحرص النائب سامي الجميّل على أهميّة صون خطوات الدولة المفاوضة وما يصدر من مقرّرات عن المفاوضات المباشرة اللبنانية - ، بما فيها الاتفاق الإطاري الذي يشكّل له الحزب درعاً سياسيّة، مانحاً رئاسة الجمهورية والحكومة مدعّمات في مواجهة محاولات استهدافه، ومثبّتات لتجذّر الاتفاق. ويبقى رئيس الكتائب على تكاتفه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذلك أنّهما "يعملان في أصعب الظروف بهدف إصلاح البلد وتخليصه من الكبوة التي جرّت إلى حروبٍ لأسباب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل".من ثوابت حزب الكتائب التي لا يفوت الجميّل توطيدها، دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "اللذين يعملان بحكمة ووطنية. إنهما في التجربة والمراس رئيسان يتّكل حزب الكتائب عليهما وطنيّاً، كما في المسار السياديّ". والثابت لدى الجميّل هو الوقوف مع وتقدير المصلحة الوطنية. وليس الرئيسان بمتروكين، مع أهمية تحرير الأرض الذي لا بدّ أن يحصل عبر الدولة اللبنانية. كما أنّ مسار هو الصحيح، ويجب دعم المفاوضات المباشرة مع وحماية الشرعية اللبنانية. يعبّر الجميّل بتلقائية في مجالسه الخاصة، عن أنّ حزبه حاول منذ أشهر رسم إطار جبهويّ للوقوف إلى جانب الشرعية اللبنانية ودعمها. ويقول "إنّنا في على تواصل دائم وتنسيق مستمرّ مع القوى السيادية، ونضطلع بدورنا بهدف التموضع في جبهة عريضة لمواجهة التحدّيات المقبلة".استنتاجاً، إن الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل، وحزب الكتائب معها وخلفها. ووفق الجميّل، "ليس للقوى السياسية الداعمة للتفاوض المباشر أيّ دور تضطلع به لفتح أيّ قنوات تواصل خاصة مع تل أبيب. إنما حزب الكتائب داعم للدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة واستعادة السيادة".