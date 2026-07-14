تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موظّفو "أوجيرو" يضربون يومين "رفضاً للمجهول"

Lebanon 24
14-07-2026 | 22:43
A-
A+
موظّفو أوجيرو يضربون يومين رفضاً للمجهول
موظّفو أوجيرو يضربون يومين رفضاً للمجهول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنفّذ اليوم نقابة موظفي وعمال هيئة «أوجيرو» إضراباً تحذيرياً ليومين في جميع مراكز الهيئة، واعتصاماً مركزياً في ساحة رياض الصلح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غدٍ الخميس، اعتراضاً على المضي في تفعيل شركة «ليبان تيليكوم» من دون حسم مصير نحو 2400 موظف وعامل وضمان حقوقهم.
Advertisement
وكتبت" الاخبار": وقالت مصادر نقابية لـ«الأخبار»: «لسنا ضد الانتقال إلى ليبان تيليكوم، لكن لا يمكن أن نذهب إلى المجهول. عدّلوا المادة 49 أولاً، ولنبدأ بحلّ الملف على أساس ضمانات قانونية واضحة».
وبحسب المصادر، عُقد الثلاثاء الماضي اجتماع ضمّ رئيس الحكومة ووزيري العمل والاتصالات، وأبدى خلاله المعنيون استعدادهم لحل النقاط العالقة، «لكن الكلام والوعود لا يكفيان». وتلفت إلى أنّ القانون 431 أُقرّ قبل نحو 25 عاماً، فيما طرأت منذ ذلك الحين تحوّلات تقنية وإدارية ومالية تستوجب تحديثه، لا معالجة ثغراته بمراسيم تنظيمية.
وتؤكد النقابة أنّه «لا يمكن تعديل قانون إلا بقانون»، محذّرة من تثبيت ضمانات الموظفين بمرسوم يمكن لوزير لاحق تجاوزه، فيما يبقى النص القانوني القديم قائماً. وتسأل: «إذا كانت النيات حسنة، فلماذا الخوف من إحالة التعديلات إلى مجلس النواب؟».
وفي بيانها، اعتبرت النقابة أنّ «ليبان تيليكوم» لا تزال شركة قائمة على الورق، إذ لم يُحدّد رأسمالها الفعلي، ولم تُقيّم الأصول والموجودات والالتزامات التي ستُنقل إليها، كما لا تزال تفتقر إلى نموذج مالي وخطة استثمار وإطار تشغيلي واضح. كذلك حذّرت من أن يؤدّي المرسوم الجديد لتنظيم وزارة الاتصالات إلى إلغاء الجهاز التشغيلي للوزارة قبل أن يصبح البديل جاهزاً، بما يعرّض القطاع لفراغ تنظيمي.
وأشارت النقابة إلى أنّها وجّهت إلى وزير الاتصالات كتاباً يتضمّن 14 محوراً قانونياً ومالياً وتشغيلياً من دون أن تتلقّى جواباً رسمياً، مؤكدةً أنّها لا تعارض الإصلاح أو إنشاء الشركة، بل ترفض «تفكيك المؤسسات القائمة قبل بناء المؤسسات البديلة». وفي حال عدم الوصول إلى حلول مضمونة، تؤكد المصادر أنّ النقابة ستجتمع لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية.
مواضيع ذات صلة
نقابة موظفي وعمال " اوجيرو" : اضراب تحذيري الأربعاء والخميس واعتصام في ساحة رياض الصلح
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "القومي" و"الناصري": التمسك بالمقاومة ورفض "اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمل": نُجدّد رفضنا القاطع لكلّ ما ورد بما يسمى "إتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار مجهول في سيارة قرب "باب شرقي" بدمشق (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 15:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة رياض الصلح

وزارة الاتصالات

رياض الصلح

أوجيرو

التزام

أخبار

الصلح

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:32 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-07-15
Lebanon24
06:54 | 2026-07-15
Lebanon24
08:18 | 2026-07-15
Lebanon24
07:51 | 2026-07-15
Lebanon24
07:46 | 2026-07-15
Lebanon24
07:31 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24