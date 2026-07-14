أول خرق لبناني في مفاوضات روما

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كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": أول خرق حققه الوفد اللبناني في مفاوضات روما ، بدعم وضغط أميركيين، تمثّل في الحصول على تأكيد إسرائيلي بالاستعداد للانسحاب من منطقتين نموذجيتين في جنوب . وفي المعلومات أن الوفد اللبناني شدّد على أن تكون المنطقتان ضمن الشريط المحتل، في وقت حمل السفير كرم، في المقابل، أجوبة أولية عن مجموعة تساؤلات طرحها الجانب ، تتعلق بالآليات التنفيذية، وكيفية ضمان لبنان أمن المناطق التجريبية، وكيفية التعامل مع سلاح " " في المناطق غير الخاضعة للوجود الإسرائيلي.وفي المعلومات أن التركيز الأساسي، في بداية جولة التفاوض، انصبّ على آلية تنفيذ الخطوة الأولى في المنطقة النموذجية، التي ستكون ضمن المنطقة المحتلة، على قاعدة الانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.وفي وقت لم تُعرف بعد حدود المنطقتين النموذجيتين الأولى والثانية، وفي ظل حديث عن إمكان أن تشمل بلدات سبق أن طُرحت، مثل الغندورية وفرون وزوطر الشرقية والغربية، وهي بلدات تحت النار ، تردّد أن المنطقة الثانية ستكون محتلة، وفيها وجود للجيش الإسرائيلي، وقد تكون بين بنت جبيل ووادي السلوقي، أو قرب زوطر الغربية ومرتفعات الشقيف.وفي الانتظار، عُلم أن الاجتماعات ستعمل على توسيع عدد المناطق النموذجية، على أن يتركّز العمل في اليوم الثاني من المفاوضات على تشكيل مجموعة من اللجان المشتركة تتولى متابعة النقاط المتفق عليها. وستكون هذه اللجان متعددة، من أمنية إلى قانونية وتقنية وحدودية وعسكرية، وتعمل وفق تعليمات الفريق المفاوض الأساسي وإشرافه.وفي معلومات لـ"نداء الوطن"، أن الراعي الأميركي لعب دورًا مهمًا، كما كانت الخطوط بين روما وبيروت مفتوحة، على ضوء الاجتماعات العسكرية التي عُقدت في بين القيادة المركزية الأميركية والقيادة العسكرية في الجيش اللبناني.على المقلب الإسرائيلي، عُلم أن السفير يحيئيل لايتر طالب بضرورة البدء أولا بتفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله" في المناطق غير الخاضعة لسيطرته، مع ضمانات أساسية تفضي إلى حصر السلاح بإشراف أميركي، في وقت أصرّ الوفد أن تبدأ الأمور التنفيذية من المناطق التي تسيطر عليها ، في محاولة لتحقيق خرق ميداني عشية توجّه الرئيس جوزاف عون إلى للقاء الرئيس في 21 من الجاري.إذًا، مفاوضات روما مصيرية، ونسبة النجاح في اليوم الأول ارتفعت من 50 إلى 65 في المئة. فلننتظر مداولات اليوم الثاني ليُبنى على الشيء مقتضاه.