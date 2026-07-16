تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مفاوضات روما" تتقدم نحو التنفيذ وعون يتمسك بـ"اتفاق الإطار".. ميقاتي: سنعمل جاهدين لإقرار العفو العام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-07-2026 | 01:00
A-
A+
مفاوضات روما تتقدم نحو التنفيذ وعون يتمسك بـاتفاق الإطار.. ميقاتي: سنعمل جاهدين لإقرار العفو العام
مفاوضات روما تتقدم نحو التنفيذ وعون يتمسك بـاتفاق الإطار.. ميقاتي: سنعمل جاهدين لإقرار العفو العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جولة المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية  في روما اختتمت بعد يومين من مناقشات وصفتها السفارة الأميركية في بيروت بالمثمرة والإيجابية، مشيرة في بيان مقتضب الى انه "سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسّعة ستركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، واتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة".
Advertisement
وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، أن "المحادثات بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل انتهت، وكانت مثمرة"، موضحاً أن "ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسّعة". 
وتوقعت مصادر عقد "اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضياً الجمعة  للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ".
وافادت مصادر بعبدا: تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقّق في المفاوضات، وأصبح البحث عملياً وتفصيلاً بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. البحث اليوم يتركّز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. وتابعت: المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين وكل الاستعدادات تتمّ ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع.
وقالت المصادر: "سيكون هناك بحث بما سُمّيَ الإطار أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى"، مشيرةً إلى أنّ "نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول ما يمكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما". وكشفت المصادر أنّه "من المرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأميركي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل".
وفي  إطار التحضيرات لزيارة الرئيس جوزاف عون الى الولايات المتحدة ، أوضح مصدر رسمي لبناني أنّ جدول الأعمال لا يزال قيد الترتيب، مع تأكيد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحادية عشرة من صباح  الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ولفت المصدر إلى أنّ الزيارة ستكون سريعة ومكثّفة، نظرًا إلى ضيق الوقت وكثرة الالتزامات الرسمية في لبنان، خاصة مع اقتراب مناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، بحضور ممثّل عن البابا لاوون الرابع عشر، في الخامس والعشرين من الشهر.
وأكّد المصدر أنّ اللقاء مع الإدارة الأميركية سيركّز بشكل أساسي على متابعة تنفيذ "صيغة الإطار" وآلية العمل المشترك مع الجانب الإسرائيلي لضمان الأمن والاستقرار، مع التشديد على ضرورة بدء الانسحاب الإسرائيلي من أول متر مربع من الأراضي اللبنانية ضمن المنطقة النموذجية المتفق عليها. كما أشار إلى أنّ هناك التزامًا أميركيًا واضحًا بدعم لبنان في هذه المرحلة، في حين ستُعقد جولة مفاوضات تقنية في روما بهدف تحديد اللجان الاقتصادية والأمنية والسياسية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
نيابيا، قارب  مجلس النواب  بنوداً تشريعية في جلسته أمس والتي ستستأنف اليوم وعلى جدولها اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي واقتراح الغاء عقوبة الاعدام وقانون الاعدام. وكان مجلس النواب  أقر امس  مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والاعفاءات الخاصة بالمتضررين وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، اضافة الى الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادات الرسمية للعام 2026.
وفي المواقف السياسية، أكد الرئيس نجيب ميقاتي"ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والالتزام الكامل بالقرارات الدولية، ووضع حد لكل الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان وسلامة أراضيه. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار الحقيقي إلا باحترام القانون الدولي وصون حقوق الدول والشعوب".
وشدد على" انه بالتوازي مع ذلك، فإن إعادة إعمار الجنوب ليست مجرد استحقاق إنمائي، بل هي أولوية وطنية بامتياز وتشكل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي".
 
 
 
وفي خلال رعايته "حفل تخريج طلاب معاهد العزم والسعادة" في مجمع العزم التربوي في طرابلس امس قال:لا يسعنا إلا أن نتوقف عند ما يعانيه أهلنا في الجنوب، الذين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. إن هؤلاء المواطنين يستحقون أن يعودوا إلى بيوتهم وقراهم آمنين، وأن يستعيدوا حياتهم الطبيعية في ظل أمن واستقرار دائمين.
وقال: إننا نؤمن بأن الإعمار لا يقتصر على الحجر، بل يبدأ بالإنسان، بتوفير فرص العمل، ودعم التعليم، وتعزيز الاقتصاد المحلي، حتى يبقى اللبنانيون متمسكين بأرضهم، ويسهموا في نهضة وطنهم.
اضاف:"إن إعادة الإعمار يجب أن تسير بالتوازي مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار السلم والحرب بمؤسساتها الدستورية،ودعم موقف رئيس الجمهورية والالتفاف حول الجيش لأن قيام الدولة القوية هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان واللبنانيين وجذب الدعم العربي والدولي. وانني على قناعتي الراسخة بأن السجالات العقيمة لا طائل منها وادعو الى الابتعاد عنها حفظا للوطن وهيبة الدولة ووأدا للفتنة وصونا للعيش الواحد بين جميع اللبنانيين".
لقراءة خبر الرئيس ميقاتي كاملا:
ميقاتي: ندعم موقف رئيس الجمهورية وسنعمل جاهدين لإقرار العفو العام

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ندعم موقف رئيس الجمهورية وسنعمل جاهدين لإقرار العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 10:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنعمل جاهدين لانهاء معاناة السجناء وتكريس العدالة من خلال اقرار قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 10:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات روما اليوم تختبر التزام إسرائيل بـ"إتفاق الإطار".. لبنان يتمسك بشروط "المناطق النموذجية"
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 10:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف لبنان على طاولة المفاوضات وعون يتمسك بـ"اتفاق الإطار" وتحذيرات أممية من هشاشة الوضع في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
16/07/2026 10:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-07-16
Lebanon24
03:46 | 2026-07-16
Lebanon24
03:26 | 2026-07-16
Lebanon24
03:00 | 2026-07-16
Lebanon24
02:52 | 2026-07-16
Lebanon24
02:45 | 2026-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24