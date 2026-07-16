مفاوضات روما تتقدم نحو التنفيذ وعون يتمسك بـاتفاق الإطار.. ميقاتي: سنعمل جاهدين لإقرار العفو العام

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جولة المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية في روما اختتمت بعد يومين من مناقشات وصفتها السفارة الأميركية في بالمثمرة والإيجابية، مشيرة في بيان مقتضب الى انه "سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسّعة ستركز على تنفيذ كل بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين ولبنان، واتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة".وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، أن "المحادثات بين ولبنان وإسرائيل انتهت، وكانت مثمرة"، موضحاً أن "ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسّعة".وتوقعت مصادر عقد "اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضياً الجمعة للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ".وافادت مصادر بعبدا: تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقّق في المفاوضات، وأصبح البحث عملياً وتفصيلاً بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. البحث اليوم يتركّز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. وتابعت: المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين وكل الاستعدادات تتمّ ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع.وقالت المصادر: "سيكون هناك بحث بما سُمّيَ الإطار أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى"، مشيرةً إلى أنّ "نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول ما يمكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما". وكشفت المصادر أنّه "من المرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأميركي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل".وفي إطار التحضيرات لزيارة الرئيس جوزاف عون الى الولايات المتحدة ، أوضح مصدر رسمي لبناني أنّ جدول الأعمال لا يزال قيد الترتيب، مع تأكيد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ولفت المصدر إلى أنّ الزيارة ستكون سريعة ومكثّفة، نظرًا إلى ضيق الوقت وكثرة الالتزامات الرسمية في ، خاصة مع اقتراب مناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، بحضور ممثّل عن البابا لاوون الرابع عشر، في الخامس والعشرين من الشهر.وأكّد المصدر أنّ اللقاء مع الإدارة الأميركية سيركّز بشكل أساسي على متابعة تنفيذ "صيغة الإطار" وآلية العمل المشترك مع الجانب الإسرائيلي لضمان الأمن والاستقرار، مع التشديد على ضرورة بدء الانسحاب الإسرائيلي من أول متر مربع من الأراضي ضمن المنطقة النموذجية المتفق عليها. كما أشار إلى أنّ هناك التزامًا أميركيًا واضحًا بدعم لبنان في هذه المرحلة، في حين ستُعقد جولة مفاوضات تقنية في روما بهدف تحديد اللجان الاقتصادية والأمنية والسياسية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق.نيابيا، قارب مجلس النواب بنوداً تشريعية في جلسته أمس والتي ستستأنف اليوم وعلى جدولها اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي واقتراح الغاء عقوبة الاعدام وقانون الاعدام. وكان مجلس النواب أقر امس مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والضابطة الجمركية وحماية المستهلك والاعفاءات الخاصة بالمتضررين وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، اضافة الى الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالشهادات الرسمية للعام 2026.وفي المواقف السياسية، أكد الرئيس ميقاتي"ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والالتزام الكامل بالقرارات الدولية، ووضع حد لكل الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان وسلامة أراضيه. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار الحقيقي إلا باحترام القانون الدولي وصون حقوق الدول والشعوب".وشدد على" انه بالتوازي مع ذلك، فإن إعادة إعمار الجنوب ليست مجرد استحقاق إنمائي، بل هي أولوية وطنية بامتياز وتشكل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي".