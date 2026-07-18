حتى ولو سافر نتنياهو... اللقاء مع عون لم يكن وارداً

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لم ينجح الذين حاولوا الغمز من قناة احتمال لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة ، الذي أرجأ زيارته لواشنطن لسبب ما.وحتى ولو لم يرجئ نتنياهو زيارته لواشنطن فإن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن هذا الاحتمال لم يكن واردًا على الاطلاق.وبحسب المصادر، فإن الجانب الأميركي لم ينقل في الأساس إلى أي طلب أو رغبة لعقد لقاء بين ونتنياهو، كما لم يحصل أي تواصل رسمي في هذا الاتجاه.وتشير المصادر إلى أن موقف الرئيس عون واضح في هذه المرحلة، وهو عدم الدخول في أي لقاء سياسي مباشر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، انطلاقاً من اعتبارات مرتبطة بالظروف الراهنة، ولا سيما في ظل استمرار التوترات الأمنية، ووجود ملفات عالقة تتصل بالحدود الجنوبية، والانسحاب ، وتثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار.وترى هذه الأوساط أن أي حديث عن لقاء لبناني–إسرائيلي على مستوى رئاسة الجمهورية يبقى سابقاً لأوانه، خصوصاً أن المقاربة اللبنانية الرسمية تقوم على أن أي نقاش مع يجب أن يمر عبر الأطر المحددة وبإدارة الدولة اللبنانية، لا عبر لقاءات سياسية مباشرة قد تُفهم خارج سياقها.