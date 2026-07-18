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لبنان

ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
18-07-2026 | 03:51
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ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين photos 0
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يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. 
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معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32 - طرابلس بين 31 و23 درجة - زحلة بين 34 و18 درجة.

ويكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.



- الحرارة على الساحل من 22 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة، في الداخل من 19 إلى 33 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية, بين 15 و30 كلم/س.



- الانقشاع: متوسطة

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 28°م.



- الضغط الجوي: 1007 HPA       أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05:41      ساعة غروب الشمس: 19:47
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شروق الشمس

طرابلس

بيروت

لبنان

زحلة

تموز

سبيت

الري

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