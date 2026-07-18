ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Advertisement

يسيطر طقس صيفي معتاد على مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.معدل درجات الحرارة لشهر في بين 24 و32 - بين 31 و23 درجة - بين 34 و18 درجة.ويكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا.- الحرارة على الساحل من 22 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة، في الداخل من 19 إلى 33 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية, بين 15 و30 كلم/س.- الانقشاع: متوسطةالرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: 28°م.- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.- ساعة : 05:41 ساعة غروب الشمس: 19:47