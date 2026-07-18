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لبنان

بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط.. أميركا تُحذّر رعاياها من السفر الى لبنان

Lebanon 24
18-07-2026 | 03:57
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بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط.. أميركا تُحذّر رعاياها من السفر الى لبنان
بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط.. أميركا تُحذّر رعاياها من السفر الى لبنان photos 0
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نصحت السفارة الأميركية في بيروت الاميركيين بعدم السفر الى لبنان واعادة النظر في السفر الى الشرق الاوسط او عبره، وقالت في بيان:  "بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. نُذكّر المواطنين الأميركيين في المنطقة بضرورة مواصلة توخي الحذر، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة. كما ينبغي للأميركيين الذين يسافرون داخل المنطقة أو عبرها التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مجدولة. يُنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره.
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الوضع التشغيلي:



في 23 شباط 2026، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية من لبنان، بسبب المخاطر الأمنية. يرجى الاطلاع على تحذير السفر.



الخدمات القنصلية الطارئة متاحة للمواطنين الأميركيين. يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:



BeirutACS@state.gov للحصول على المساعدة.



الإجراءات المطلوب اتخاذها:



كن على دراية بمحيطك.

تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

تجنب جميع المناطق التي يوجد فيها انتشار أمني أو شرطي كثيف.

تابع وسائل الإعلام المحلية.

اتبع تعليمات السلطات المحلية.

فكّر في الحصول على تأمين سفر إذا قررت السفر إلى المنطقة.

فكّر في وسائل بديلة للمغادرة إذا قررت السفر من المنطقة أو إليها.

تواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بك لمعرفة تفاصيل تغيير الرحلات في حال تأثر رحلتك.

توخَّ الحذر وابقَ متيقظًا في الأماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

حافظ على مستوى منخفض من الظهور.

سجّل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأميركية. يربطك التسجيل بالسفارة أو القنصلية الأميركية لتلقي أحدث التحديثات الأمنية، كما يسهل على السفارة أو القنصلية التواصل معك في حالات الطوارئ.
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