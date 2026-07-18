بسبب التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط.. أميركا تُحذّر رعاياها من السفر الى لبنان

Advertisement

نصحت السفارة الأميركية في الاميركيين بعدم السفر الى واعادة النظر في السفر الى الشرق الاوسط او عبره، وقالت في بيان: "بسبب التوترات المرتفعة في ، لا تزال البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. نُذكّر المواطنين في المنطقة بضرورة مواصلة توخي الحذر، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على التطورات العاجلة. كما ينبغي للأميركيين الذين يسافرون داخل المنطقة أو عبرها التحقق من شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مجدولة. يُنصح المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره.الوضع التشغيلي:في 23 شباط 2026، أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية من لبنان، بسبب المخاطر الأمنية. يرجى الاطلاع على تحذير السفر.الخدمات القنصلية الطارئة متاحة للمواطنين الأميركيين. يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:BeirutACS@state.gov للحصول على المساعدة.الإجراءات المطلوب اتخاذها:كن على دراية بمحيطك.تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.تجنب جميع المناطق التي يوجد فيها انتشار أمني أو شرطي كثيف.تابع المحلية.اتبع تعليمات السلطات المحلية.فكّر في الحصول على تأمين سفر إذا قررت السفر إلى المنطقة.فكّر في وسائل بديلة للمغادرة إذا قررت السفر من المنطقة أو إليها.تواصل مباشرة مع الخاصة بك لمعرفة تفاصيل تغيير الرحلات في حال تأثر رحلتك.توخَّ الحذر وابقَ متيقظًا في الأماكن المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.حافظ على مستوى منخفض من الظهور.سجّل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأميركية. يربطك التسجيل بالسفارة أو القنصلية الأميركية لتلقي أحدث التحديثات الأمنية، كما يسهل على السفارة أو القنصلية التواصل معك في حالات الطوارئ.