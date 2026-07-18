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لبنان

التصعيد حتمي.. اسرائيل تستعد للانخراط في الحرب

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
18-07-2026 | 05:00
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التصعيد حتمي.. اسرائيل تستعد للانخراط في الحرب
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تتجه الأنظار إلى المعارك الايرانية الاميركية وسط مؤشرات متزايدة توحي بأن المنطقة قد تكون على أبواب مرحلة تصعيد هي الأخطر.

 فالمشهد العسكري والسياسي يتغير بوتيرة متسارعة، فيما تتزايد القناعة بأن الضربات الأميركية الحالية لم تحقق النتائج التي كانت واشنطن تأملها، بل دفعت نحو مزيد من التعقيد، سواء على مستوى الميدان أو في ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وخطوط الطاقة.
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وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الردود الإيرانية باتت أكثر اتساعاً وتنظيماً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث ارتفعت مستويات التوتر إلى حدود غير مسبوقة. ويعتبر مراقبون أن استمرار هذا الواقع يضع الإدارة الأميركية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التراجع والبحث عن مخرج سياسي يخفف منسوب المواجهة، أو الانتقال إلى مرحلة أكثر حدة عبر توسيع العمليات العسكرية واستهداف مواقع إضافية في إطار محاولة فرض معادلات جديدة.

حتى الآن، تبدو المؤشرات الميدانية أقرب إلى ترجيح الخيار الثاني. فالولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، مع تسجيل حركة لافتة لطائرات التزود بالوقود ووسائل الدعم اللوجستي، بالتوازي مع رفع مستوى الجهوزية لدى القوات الأميركية. كما أن المعلومات الواردة من أكثر من جهة توحي بأن إسرائيل تستعد للانخراط بصورة أوسع في أي مرحلة مقبلة، ما قد يفتح الباب أمام عمليات مشتركة تتجاوز حدود الضربات المحدودة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن رقعة المواجهة لن تبقى محصورة بجبهة واحدة، بل قد تمتد إلى ساحات متعددة في وقت واحد. ويخشى مراقبون من أن يؤدي ذلك إلى دخول أطراف إقليمية إضافية على خط الأزمة، بما يجعل احتواء التصعيد أكثر صعوبة، ويرفع احتمالات الانزلاق نحو مواجهة واسعة يصعب التنبؤ بنتائجها.

بالتوازي مع ذلك، تشهد الساحة اليمنية تصعيداً متسارعاً، مع ازدياد المؤشرات التي توحي بإمكانية توسع نطاق العمليات باتجاه أهداف مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعيد مضيق باب المندب إلى واجهة الأحداث باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. ويعني ذلك أن الضغوط قد تتوزع بين هرمز وباب المندب في آن واحد، بما يضاعف التحديات أمام حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وترى مصادر متابعة أن تزامن التوتر في المضيقين يوجه رسالة بأن أي مواجهة مقبلة لن تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل ستأخذ أبعاداً اقتصادية وتجارية واسعة، خصوصاً إذا تعرضت حركة السفن وناقلات النفط لمزيد من الاضطرابات، وهو ما قد ينعكس سريعاً على الأسواق العالمية.

وفي ضوء هذا المشهد، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة مفتوحة قد لا تُحسم خلال أيام، بل ربما تمتد لأسابيع أو حتى لأشهر، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب العودة إلى طاولة التفاوض. كما أن تداخل الحسابات العسكرية مع الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، قد يدفع مختلف الأطراف إلى تأجيل أي تسويات، والاستمرار في سياسة رفع سقف الضغوط حتى تتضح موازين القوى الجديدة.

وعليه، فإن مجمل التطورات الحالية توحي بأن الشرق الأوسط يقف عند مفترق بالغ الحساسية، حيث قد يتحول أي تطور ميداني محدود إلى شرارة لمواجهة أوسع، فيما تبقى الأيام المقبلة مرشحة لحمل تطورات قد تعيد رسم معادلات المنطقة بأكملها إذا استمرت وتيرة التصعيد على النحو القائم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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