من الجنوب.. صرخة لـإعادة فتح طريق الخردلي

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وأكد الأهالي في بيان أن عشرات القرى والبلدات الواقعة شرق الليطاني لم تكن منخرطة في الحرب الأخيرة التي اندلعت مطلع آذار 2026، ولم تشهد مواجهات عسكرية، وكانت تعتمد على طريق مرجعيون – النبطية كمسلك رئيسي للوصول إلى وبيروت والشوف وجبل .وأشار الأهالي إلى أن الأعمال الحربية في محيط النبطية أدت إلى إقفال الطريق، ما اضطر السكان إلى استخدام طرق للوصول إلى أعمالهم وتأمين احتياجاتهم.وأوضح البيان أن سلوك الطرق البديلة يستغرق وقتاً أطول ويُرتّب أعباءً مالية كبيرة على العائلات التي استنفدت مدخراتها وخسرت مصادر دخلها الزراعية والتجارية، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه لا يزال سارياً، وأن معظم أهالي النبطية ومحيطها عادوا إلى منازلهم وأعمالهم.وناشد الموقعون رئيس الجمهورية، ورئيس ، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام لقوة "اليونيفيل"، ومندوبي وفرنسا في آلية المراقبة، التدخل العاجل لإعادة فتح الطريق، باعتبارها شرياناً حيوياً للأهالي والموظفين والطلاب، إضافة إلى فرق الإغاثة والإسعاف والرعاية الصحية، بما يتيح لهم الوصول إلى أعمالهم والقيام بواجباتهم، ووضع حد لما وصفوه بـ"العقاب الجماعي" الذي يطالهم.وختم النداء بالتأكيد، باسم أهالي القرى والبلدات وبلدياتها وهيئاتها الاختيارية وفاعلياتها الدينية والاجتماعية والسياسية، على ضرورة فتح الطريق وتحييدها عن أي إقفال، بما يضمن حرية تنقل المدنيين الأبرياء الساعين إلى تأمين أرزاقهم ومصالحهم، والذين لا يشكلون أي تهديد لأحد.