إسرائيل تستهدف عناصر لـحزب الله جنوبا

أعلن الجيش رصد مسيّرة تابعة لـ" " في منطقة كفرتبنيت بجنوب ، إلى جانب خلية قال إنها كانت تشغّل طائرات مسيّرة قرب المنطقة الأمنية ومواقع جنوده.



وأضاف أنه استهدف عناصر الخلية، مدعياً أن العملية نُفذت "للقضاء على تهديد كانوا يشكلونه على الجنود الإسرائيليين".

بعد تشغيلهم مسيّرة بالقرب من قوات جيش الدفاع والقضاء عليهم لإزالة التهديد: جيش الدفاع يهاجم خلية مشغّلي مسيّرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية



🔸في وقت سابق (السبت)، رصدت قوات من لواء ، العاملة تحت قيادة الفرقة 36، مسيّرة معادية في منطقة قرية .



🔸وفور… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) July 18, 2026 Advertisement