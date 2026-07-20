بشأن مخزون "الغاز أويل"... ماذا كشفت "كهرباء لبنان"؟

صدر عن البيان التالي:

Advertisement

خلافًا لما يتم تداوله في بعض ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدني خزين المحروقات بحيث يشاع أنه يكفي لفترة //4// أيام فقط،تطمئن مؤسسة الجميع بأن مخزونها الحالي من مادة أويل يكفي بحدود حوالي //9// أيام وذلك على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة حيث يتم إنتاج حوالي //450// ميغاواط بما يؤمن حوالي //3-4// ساعات تغذية يومية على مختلف الأراضي مع المحافظة على أولوية التغذية للمرافق الأساسية والحيوية في (مطار، مرفأ، صرف صحي، مضخات مياه، قصور عدل، سجون، إدارات أساسية في الدولة...)،هذا وأنه من المرتقب توريد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة والمياه – خلال الأيام القليلة شحنة من مادة الغاز أويل بحمولة تبلغ حوالي //33,000// طن متري يجري حاليًا الانتهاء من تحميلها في مرفأ التحميل،مع التأكيد بأن مؤسسة كهرباء لبنان قد اتخذت منذ حوالي الأسبوعين، على أثر تجدد الأزمة الإقليمية لا سيما في ، وارتفاع على أثرها أسعار المشتقات النفطية مجددًا، كافة الإجراءات الاحترازية من أجل العبور بهذه الأزمة والمحافظة على استمرارية التغذية واستمرارية عمل مرافق الدولة،كما وأن مؤسسة كهرباء لبنان تدرس مع جميع الجهات المعنية سيما منها جانب وزارة الطاقة والمياه مختلف الخيارات البديلة الممكن اللجوء إليها في حال استمرار الأزمة الراهنة واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وتطمئن المؤسسة مرة أخرى على وضعية المخزون والإنتاج، كما وأنها ستبقي الجميع على بينة بأي مستجدات قد تطرأ وذلك عبر بيانات أخرى بهذا الشأن.