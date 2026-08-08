كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الاثنين حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية فتتخطى معدلاتها ويتحول الطقس الى حار نسبيا.معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، بين 18 و35 م°.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحيانا لذا نحذر من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية.الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.-الحرارة على الساحل من 23 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 30 درجة، في الداخل من 19 إلى 38 درجة- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.- ساعة : 05:55 ساعة غروب الشمس: 19:29