تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

Lebanon 24
08-08-2026 | 04:51
A-
A+
كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟
كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الاثنين حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية  فتتخطى معدلاتها ويتحول الطقس الى حار نسبيا.   
Advertisement

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°. 



- الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحيانا لذا نحذر من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية.



الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.



الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.



-الحرارة على الساحل من 23 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 30 درجة، في الداخل من 19 إلى 38 درجة



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. 



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.



- الضغط الجوي: 1007 HPA          أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05:55          ساعة غروب الشمس: 19:29
مواضيع ذات صلة
كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

شروق الشمس

لبنان وا

طرابلس

التيار

بيروت

لبنان

التيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2026-08-08
Lebanon24
08:30 | 2026-08-08
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08
Lebanon24
08:00 | 2026-08-08
Lebanon24
07:30 | 2026-08-08
Lebanon24
07:00 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24