"جماعة إسرائيل"... شاهدوا لحظة حصول الإشكال في مجلس النواب (فيديو)

قاطع النائب ، النائب خلال إلقاء كلمته في مجلس النواب.

وقال : "رحم الله الإمام عندما قال "يخاطبني السفيه بكلّ قبحٍ، وأكره أنّ أكون له مجيب".

وأضاف: "لكيّ لا يُسجّل أننا نصمت، نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب".

وتابع: "روح شوف الإسرائيليّ شو حكي عن " ".

وحصل سجال بين عددٍ من النواب بسبب تصريح حمادة، وقال الأخير "جماعة "، ليردّ عليه النائب "انتم أدخلتم إسرائيل إلى البلد".