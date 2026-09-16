"جماعة إسرائيل"... شاهدوا لحظة حصول الإشكال في مجلس النواب (فيديو)

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سجال في المجلس خلال كلمة النائب معوض... "خلصنا بهورة علينا روحو بهوروا على الإسرائيلي" والرد: "يا جماعة إسرائيل"#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/n1i17CxuLE
— lbci lebanon news (@LBCI_NEWS) September 16, 2026
سجال في المجلس خلال كلمة النائب معوض... "خلصنا بهورة علينا روحو بهوروا على الإسرائيلي" والرد: "يا جماعة إسرائيل"#LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/n1i17CxuLE