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لبنان

"جماعة إسرائيل"... شاهدوا لحظة حصول الإشكال في مجلس النواب (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2026 | 06:17
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جماعة إسرائيل... شاهدوا لحظة حصول الإشكال في مجلس النواب (فيديو)
جماعة إسرائيل... شاهدوا لحظة حصول الإشكال في مجلس النواب (فيديو) photos 0
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قاطع النائب إيهاب حمادة، النائب ميشال معوّض خلال إلقاء كلمته في مجلس النواب.
 
 
وقال حمادة: "رحم الله الإمام الشافعي عندما قال "يخاطبني السفيه بكلّ قبحٍ، وأكره أنّ أكون له مجيب".
 
 
وأضاف: "لكيّ لا يُسجّل أننا نصمت، نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب".
 
 
وتابع: "روح شوف الإسرائيليّ شو حكي عن "علي الطاهر".
 
 
وحصل سجال بين عددٍ من النواب بسبب تصريح حمادة، وقال الأخير "جماعة إسرائيل"، ليردّ عليه النائب زياد حواط "انتم أدخلتم إسرائيل إلى البلد".
 
 
 
 
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