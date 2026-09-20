تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يلجأ "حزب الله" إلى الشارع؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-09-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يلجأ حزب الله إلى الشارع؟
هل يلجأ حزب الله إلى الشارع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما يتصاعد هاجس الارتفاع الجنوني للأسعار مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، تبدو إدارة الأزمات في لبنان وكأنها تحوّلت إلى واقع دائم أكثر منها مرحلة استثنائية. إلا أن هذا الواقع، وفق آراء اقتصادية، لا يعني بالضرورة أن البلاد تتجه إلى أزمة غذائية أو "مجاعة"، بقدر ما يعكس أزمة متواصلة في القدرة الشرائية، يدفع ثمنها المواطن من دخله ومدخراته، فيما يتكيف معها في كل مرة على حساب مستوى معيشته.
Advertisement

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن المشكلة اللبنانية لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار العالمية، إذ تتضاعف الأكلاف محلياً بفعل عوامل داخلية أبرزها الاحتكار وضعف المنافسة وارتفاع كلفة النقل. ويضاف إلى ذلك ملف الكهرباء، حيث يؤدي انقطاع التغذية الرسمية والاعتماد على المولدات الخاصة إلى رفع كلفة الإنتاج والخدمات، في وقت لم تشهد فيه غالبية الدول التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة الزيادات نفسها في كلفة الكهرباء والإنتاج.

وتكمن المفارقة في أن كل ارتفاع عالمي يتحول في لبنان إلى فرصة لزيادة الأسعار محلياً، فيما لا تنخفض الأسعار بالسرعة نفسها عندما تتراجع الأكلاف العالمية. وبين النفط والنقل والكهرباء والسلع الأساسية، تتسع الفجوة بين مداخيل اللبنانيين وكلفة حياتهم اليومية، من دون وجود آلية فعّالة تكبح موجات الغلاء أو تضبط هوامش التسعير.

وفي هذا المناخ، لا تستبعد مصادر سياسية أن يعيد "حزب الله" النظر في خيار التحرك في الشارع، مستفيداً من الضغوط المعيشية المتزايدة ومن أي اتساع محتمل في دائرة الاستياء الاجتماعي. وترى هذه المصادر أن الأزمات الاقتصادية، إذا انتقلت من مستوى التذمر الفردي إلى تحركات شعبية واسعة، قد تعيد إلى الواجهة مشهداً يشبه، من حيث طبيعة الاحتجاجات الاجتماعية، ما شهده لبنان في تشرين الأول 2019.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط ما إذا كان الغلاء سيؤدي إلى تحرك شعبي، بل أيضاً من سيملك القدرة على تنظيم هذا الغضب وتوجيهه سياسياً. فالأزمة المعيشية واحدة، لكن توظيفها في الشارع يمكن أن يكون له أكثر من عنوان، خصوصاً في مرحلة تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع الخلافات السياسية والأمنية.

وبينما يواصل اللبنانيون البحث عن طريقة جديدة للتكيف مع ارتفاع الأسعار، قد تكون المسألة هذه المرة أبعد من سعر صفيحة البنزين أو فاتورة المولد. فإذا ارتفعت كلفة الحياة إلى مستوى يتعذر معه استمرار "التكيّف"، فإن الشارع قد يتحول مجدداً من مساحة للتعبير عن الغضب إلى ورقة في الصراع السياسي، أو نوعًا من الهروب إلى الأمام بالنسبة إلى "حزب الله" بالتحديد.
 
مواضيع ذات صلة
لماذا لم يلجأ "حزب الله" إلى خيار إسقاط الحكومة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يلاقـي إشارات الشـرع "الحوارية"
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أيّ علاقة يُريدها "حزب الله" مع سوريا الشرع؟
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل جدّد "حزب الله" وحركة "أمل" الثقة بالحكومة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 12:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إدارة الأزمات

اللبنانية

حزب الله

الفجوة

النفط

ساسي

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-20
Lebanon24
05:00 | 2026-09-20
Lebanon24
04:58 | 2026-09-20
Lebanon24
04:57 | 2026-09-20
Lebanon24
04:54 | 2026-09-20
Lebanon24
04:45 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24