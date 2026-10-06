في منطقة صيدا.. مجموعة Capital Partners تُطلق Pro Logistics منشأتها المتطورة للخدمات اللوجستية

أعلنت مجموعة Capital Partners عن إطلاق منشأتها المتطورة للخدمات اللوجستية، Pro Logistics، لتضع إمكانات غير مسبوقة في خدمة حركة التجارة والأعمال في . جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة المجموعة في معرض Project Lebanon 2026، الذي يجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، ويسلّط الضوء على المشاريع التي سترسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة في البلاد.

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وتقدّم Pro Logistics نموذجاً متطوراً لخدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL)، يقوم على الدمج بين البنية التحتية الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، والأتمتة، والمرونة التشغيلية. ومنذ آذار 2025، تدير الشركة مركز التوزيع الذي يمتد على مساحة 30,000متر مربع في محلّة تِبنين، ضمن منطقة ، ويجمع إدارة عمليات التخزين الذكية وتنفيذ الطلبات والنقل والتوزيع ضمن منظومة واحدة كاملة متكاملة. ويتيح هذا النموذج للشركات تعزيز قدرتها على التحكم بعملياتها اللوجستية، والحصول على رؤية أكثر دقة وفورية لحركة المخزون، مع مرونة عالية في الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.



وتشكّل التكنولوجيا والأتمتة العصب الأساسي لهذه المنظومة، إذ تعتمد Pro Logistics على نظام متكامل لإدارة المستودعات (WMS) ونظام لإدارة النقل (TMS)، وأسطول مزوّد بأنظمة تحديد المواقع (GPS)، إلى جانب نظام سيور وفرز آلي يحتوي على 10 مخارج، مما يسمح بتجهيز طلبيات عملاء متعددين في وقت واحد وبدقة متناهية. كما تضمن المنظومة أعلى مستويات الأمان والشفافية عبر أنظمة ذكية لتتبع المخزون، وإجراءات صارمة لمراقبة الجودة، وكاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة رقمية للتحكم بالدخول. ويحتضن المركز أيضاً قسماً متطوراً لمعالجة الطرود، تصل طاقته الاستيعابية الحالية إلى نحو 6,000 طرد يومياً، مع خطة طموحة لتجاوز عتبة المليون طرد خلال السنوات الخمس المقبلة.



في هذا السياق، صرّح رامي بيطار، رئيس مجلس إدارة مجموعة Capital Partners، قائلاً: "إن وجود سلاسل إمداد فعّالة هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي. وفي لبنان تحديداً، أصبح تطوير هذه المنظومة حاجة ملحّة للشركات التي تبحث عن الاستدامة، والمرونة، والتحكم المطلق بعملياتها اللوجستية. لذلك، ضخينا استثمارات ضخمة في Pro Logistics لتقديم حلّ متكامل يدمج التخزين، وإدارة المخزون، وتلبية الطلبات، والتوزيع تحت سقف واحد. هدفنا هو الجمع بين قوة البنية التحتية الضخمة ومرونة الشريك السريع، مما يتيح للشركات الوصول إلى هذه الخدمات دون الحاجة للاستثمار في بناء وإدارة مستودعاتها الخاصة، لتتفرغ بالكامل لتنمية أعمالها".



وتوفر المنشأة طاقة استيعابية تصل إلى 55,000 موقع تخزين، تشمل مساحات مخصصة للبضائع المجمدة، والمبردة، وتلك التي تتطلب درجة حرارة الغرفة. ويبلغ ارتفاع المستودع 24 متراً، مما يضمن استغلالاً أقصى للمساحات بكفاءة استثنائية لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة. تشمل هذه القطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (الغذائية وغير الغذائية)، والمنتجات الصيدلانية، والمواد الأولية، ومواد البناء، مع قدرة عالية على التوسع المستقبلي لمواكبة نمو الطلب في السوق.



من خلال هذا النموذج المتكامل، تخدم Pro Logistics مجموعة واسعة من العملاء، من العلامات التجارية العالمية والمصنّعين اللبنانيين، إلى المستوردين وتجار التجزئة والموزعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية والمنظمات غير الحكومية، بما يساعدهم على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين توافر المنتجات، وتوسيع نطاق التوزيع، والتركيز على عملياتهم الأساسية.

وتأتي الاستدامة البيئية في مقدمة أولويات التشغيل، حيث تعتمد المنشأة على الطاقة الشمسية، وتضم أسطولاً من المركبات الكهربائية لتقليص استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية. كما تعمل Pro Logistics وفق نظام إدارة متكامل حائز على شهادات الأيزو (ISO) في مجالات الجودة، والإدارة البيئية، والصحة والسلامة المهنية.



وتابع بيطار حديثه بالقول: "لقد انطلقنا في تأسيس Pro Logistics من رؤية واضحة: البنية التحتية اللوجستية يجب أن تكون مصدر قوة ومرونة للشركات لتمكينها من النمو المستقبلي. إن حجم منشأتنا وخارطتنا التكنولوجية يضمنان تحقيق هذا الهدف بأعلى درجات الدقة والثقة. التزامنا لا يقتصر على نمو شركتنا فحسب، بل نطمح للمساهمة الفعالة في تحديث القطاع اللوجستي اللبناني ورفع مرونة سلاسل الإمداد ككل. ومن هنا تأتي أهمية مشاركتنا في معرض Project Lebanon، الذي يمثل المنصة المثالية لبناء الشراكات والمنظومات الاستثمارية التي ستصيغ الاقتصادي للبنان".





