باستخدام الذكاء الاصطناعي.. روّجوا لمستحضرات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وردت إلى المكتب شكوى مقدّمة أمام المختص ضدّ صفحات مشبوهة على منصّتَي «Facebook» و«TikTok»، تروّج لأنواع مختلفة من الأدوية والمستحضرات باستخدام مقاطع فيديو مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها المدّعي بصورة توحي زورًا بأنّه يروّج لهذه المنتجات.وشملت المنتجات المروّج لها مستحضرات يُزعم أنّها مخصّصة لعلاج آلام المعدة والمفاصل، ومشكلات البروستات والقلب، وتنظيم معدّلات السكّر وضغط ، إضافةً إلى مقوّيات جنسية ومستحضرات للتنحيف.على الأثر، باشر المكتب تعقّباته واستقصاءاته وتحرّياته، وتمكّنت إحدى دوريّاته من توقيف شخصَين بالجرم المشهود في محلّة سليم سلام، أثناء قيامهما بإيداع عشرات الطلبيّات لدى إحدى شركات التوصيل، وهما:ح. س. (مواليد عام 2007، لبناني)ف. ط. (مواليد عام 2002، فلسطيني)وضُبط بحوزتهما مبلغ /13,602/ دولارًا أميركيًّا، أفادا بأنّه ناتج عن عمليّات البيع اليوميّة لهذه المنتجات.بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بتعبئة المستحضرات وتغليفها داخل إحدى الشقق في محلّة الدبيّة، بتوجيه وإشراف أشخاص آخرين.وبنتيجة التوسّع في التحقيقات، نفّذ المكتب سلسلة مداهمات في محلّات بربور – ، والدبيّة، والشويفات، وداريا، أسفرت عن توقيف عدد من المتورّطين، وضبط آلاف العبوات الفارغة والمعبّأة، وكميّات من الحبوب، بعضها مجهول المحتوى، وأعشاب ومواد مختلفة، إضافةً إلى مكابس ومعدّات للتعبئة والتغليف، وأغلفة وملصقات خاصّة بالمنتجات.كما تبيّن أنّ إحدى الشقق في الدبيّة كانت تُستخدم لإدارة عمليّات التسويق الإلكتروني وتلقّي الطلبيّات، ويجري تجهيزها لتصبح مركز اتّصالات (Call Center)، وأنّ مبالغ ماليّة كبيرة ناتجة عن عمليّات البيع كانت تُحوَّل إلى أحد الأشخاص في .وكشفت التحقيقات أنّ بعض الخلطات المستخدمة لا تتطابق مع المكوّنات المدوّنة على المنتجات، وأنّ بعضها كان يُحضَّر من أعشاب مجهولة المصدر تُعبَّأ داخل كبسولات. كما تبيّن أنّ بعض المستحضرات المروّج لها لعلاج آلام المفاصل كانت عبارة عن كريمات تُعبَّأ في أنابيب، فيما احتوت بعض المنتجات المروّج لها كمقوّيات جنسية على خلطات من البهارات والكمّون والزنجبيل. كذلك، تبيّن أنّ بعض المواد والعبوات كانت مخزّنة في ظروف لا تستوفي الشروط المطلوبة.وبنتيجة التحقيقات، أُوقف أيضًا كلّ من:– م. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)– م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)– س. م. (مواليد عام 1979، لبناني)كما جرى تعميم بلاغ بحقّ أحد المتوارين عن الأنظار، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.وعُثر على مستندات ورقيّة تتضمّن بيانات آلاف الطلبيّات، ما يشير إلى أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين اشتروا هذه المنتجات. وقد جرى تكليف العامّة بإجراء التحاليل المخبريّة اللازمة على الحبوب والمستحضرات المضبوطة، لتحديد مكوّناتها وطبيعتها.لذلك، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من شراء أو استخدام الأدوية والمستحضرات التي يُروَّج لها عبر صفحات غير موثوقة على ، وتشدّد على ضرورة شرائها حصرًا من الصيدليّات المرخّصة، حفاظًا على صحّتهم وسلامتهم.