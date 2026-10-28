جعجع بحث مع وفد برلماني فرنسي في أوضاع مسيحيي لبنان وسبل تعزيز سيادة الدولة واستقرارها

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وضمّ الوفد الفرنسي رئيسة مجموعة الدراسة حول مسيحيي الشرق النائبة ساندرين فوشيه - شازيه، النواب إليزابيث دو ميستر، إريك ليجيون، دومينيك بوتييه وإريك مارتينو، ترافقهم المسؤولة عن مجموعة الدراسة حول مسيحيي الشرق في الجمعية الوطنية الفرنسية والعاملة ضمن لجنة الشؤون الخارجية أوريلي بيريّو.وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والاقتصادية في ، في ضوء التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الاستقرار اللبناني ومستقبل البلاد.كذلك، تطرّق البحث إلى أوضاع في لبنان والتحديات التي تواجه حضورهم ودورهم الوطني، وأهمية الحفاظ على التعددية والتنوع اللذين يشكّلان ركيزة أساسية للهوية .وشكّل الاجتماع مناسبة لعرض رؤية حزب "القوات اللبنانية" لمستقبل لبنان، وسبل تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لجميع اللبنانيين.أيضاً، تم تبادل وجهات النظر حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به في دعم المسيحيين في لبنان وتعزيز صمودهم وحضورهم، إلى جانب دعم الشعب اللبناني بمختلف مكوّناته، انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وتعدديته.وفي الختام، تمّ تأكيد أهمية استمرار التواصل والتعاون مع المؤسسات البرلمانية الفرنسية، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية ودعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة.