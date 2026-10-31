تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات لبنانية بشأن "اليونيفيل" والقوّة البديلة تصطدم بالفيتو الأميركي والإسرائيلي

Lebanon 24
31-10-2026 | 00:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اتصالات لبنانية بشأن اليونيفيل والقوّة البديلة تصطدم بالفيتو الأميركي والإسرائيلي
اتصالات لبنانية بشأن اليونيفيل والقوّة البديلة تصطدم بالفيتو الأميركي والإسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": يسعى لبنان مدعوماً بجهود أوروبية، فرنسية وإيطالية تحديداً، من أجل التمديد لقوات اليونيفيل أو إنشاء قوة دولية بديلة تتولى مواكبة الجيش اللبناني في الجنوب، بعد انتهاء مهمة القوات الحالية في 31 كانون الأول 2026. علماً أن ما يُحكى عن طروحات كهذه وإن كان يستند إلى اتصالات ديبلوماسية ومشاريع قابلة للتنفيذ، وآخرها موافقة الحكومة على الاقتراح الأوروبي لتشكيل بعثة أوروبية لهذه الغاية، لا يزال يدور ضمن النيات والرغبة اللبنانية والأوروبية في تجنّب فراغ أمني لا تملك الأطراف المعنية حتى الآن اتفاقاً على كيفية ملئه. كل الوقائع تشير إلى أن المسألة تجاوزت مرحلة الكلام العام، لكنها لم تصل إلى تسوية سياسية تتيح تنفيذ أي من الخيارات المطروحة، في ظل استمرار الموقفين الأميركي والإسرائيلي على حاله. في آب 2025، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 2790، الذي مدّد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية سحب القوات تدريجياً خلال عام 2027. وبالتالي، فإن التمديد مجدداً يتطلب العودة عن قرار دولي اتُّخذ بالإجماع، وهو أمر يحتاج إلى توافق جديد داخل مجلس الأمن، لا إلى رغبة لبنانية منفردة. وهذا القرار لا يزال يصطدم بالموقفين الأميركي والإسرائيلي المعارضين لاستمرار اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة بصيغتها المطروحة أوروبياً.
Advertisement
تعتبر واشنطن أن اليونيفيل أخفقت في منع "حزب الله" من تعزيز قدراته العسكرية، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على توسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على بسط سلطة الدولة. كما لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لإعادة النظر بسهولة في قرار إنهاء المهمة، في ظل سعيها إلى تقليص مساهماتها في عمليات حفظ السلام الدولية.
 أما إسرائيل، فقد عبّرت بوضوح عن رفضها نشر قوات دولية جديدة في المنطقة، معتبرة أن الصيغ المقترحة لا تعالج، من وجهة نظرها، مسألة سلاح الحزب. وقد أعلن سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون في آب 2026 معارضة بلاده نشر قوات دولية جديدة، بما في ذلك الخيارات التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة.وهذا الموقف يضع المبادرات الفرنسية والأوروبية أمام معضلة أساسية: كيف يمكن إنشاء قوة جديدة من دون موافقة إسرائيل، وفي ظل غياب التوافق الدولي الضروري لتأمين غطاء قانوني واضح؟ في المقابل، لا تبدو التحركات الفرنسية والإيطالية مجرد تصريحات للاستهلاك السياسي. فقد طرحت باريس وروما فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات، كما يجري بحث احتمال قيام مهمة أوروبية تركز على تدريب الجيش اللبناني وتجهيزه وتبادل المعلومات معه، بدلاً من استنساخ نموذج اليونيفيل الحالي..
 يعوّل لبنان على تغيير في الموقف الأميركي خلال الأشهر الفاصلة عن خروج آخر جندي أممي، باعتبار أن الانسحاب سيكون تدريجياً والقوات الدولية ستستمر في مهماتها لكن في شكل محصور جداً، علماً أن إفراغ المراكز سيؤدي إلى استيلاء إسرائيل عليها في ظل عجز الجيش عن الانتشار فيها..  
مواضيع ذات صلة
واشنطن: مشاورات مع فرنسا وإسرائيل ولبنان بشأن القوة البديلة لليونيفيل
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يرفض الفراغ الأمني بعد"اليونيفيل" وماهية "القوة البديلة" لم تتضح
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل الإتفاقيّة الأمنيّة مع إيطاليا غدا والقوة البديلة لـ" اليونيفيل" لتقديم الدعم للجيش
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان قد تشكّل نواة القوة البديلة لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-10-31
Lebanon24
11:27 | 2026-10-31
Lebanon24
11:24 | 2026-10-31
Lebanon24
11:23 | 2026-10-31
Lebanon24
11:19 | 2026-10-31
Lebanon24
11:14 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24