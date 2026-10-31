بعد استدعاء الأب العميل.. تعليقٌ من "التيار"

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وفي بيان، قال " ": "إن احترام واستقلاليته وتطبيق القانون مبادئ لا مساومة عليها. لكن العدالة تقتضي أيضاً مراعاة الظروف الاستثنائية، والتناسب في الإجراءات، وفهم الكلام في سياقه الحقيقي".وتابع: "إذ نعبّر عن تضامننا مع الأب وأهالي رميش، نأمل إعادة النظر في الإجراءات المتخذة، في ضوء توضيحات بلدية رميش، وإيجاد معالجة قانونية تراعي سلامة جميع المعنيين".ورأى إن "مسؤولية الدولة لا تقتصر على تطبيق القانون، بل تشمل تأمين شروط تطبيقه، وحماية المواطنين، وضمان قدرتهم على البقاء في أرضهم وترميم منازلهم بصورة قانونية وآمنة. فالدولة التي يتمسّك بها أهالي الجنوب ينبغي أن تكون حاضرة لحمايتهم ومساعدتهم، لا أن يشعروا بأنهم متروكون وحدهم في مواجهة الاحتلال ومصاعب الحياة".وختم التيار: "رميش واهلها يحتاجون إلى لا إلى مزيد من الأعباء كما ان حماية أهل جميع القرى الحدودية، جزء لا يتجزأ من حماية سيادة ووحدة أرضه وشعبه".