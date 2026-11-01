ضبط شحنة كوكايين قياسية في مطار بيروت.. من يقف وراء عملية التهريب؟

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أصدرت للجمارك البيان الآتي:"في إطار تعزيز التنسيق العملياتي بين الأجهزة وتفعيل تبادل المعلومات والمتابعة الميدانية، أحبطت إدارة الجمارك، بالتعاون مع ، ليل السبت ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦، عملية تهريب ضخمة تُعدّ أكبر قضية مخدرات في تاريخ مطار ، أسفرت عن ضبط شحنة من الكوكايين بوزن نصف قائم بلغ ٤٦٫٧٠٠ كيلوغراماً، بحوزة المسافر السوري «ب. ح.»، القادم من أكرا في غانا على متن رحلة طيران MEA 576.وجاءت عملية الضبط إثر رصد ومتابعة أمنية، أعقبهما تنسيق ميداني عند نقطة الجمارك، حيث أُخضعت أمتعة المسافر للتفتيش، فعُثر على أربعين عبوة من الكوكايين، مخبّأة بطريقة احترافية ومعقّدة، باستخدام وسائل تغليف وعزل أُعدّت بقصد التمويه وإعاقة اكتشافها بواسطة أجهزة المسح. كما ضُبطت أجهزة تعقّب إلكترونية داخل الطرود.وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ الموقوف كان قد دخل عبر معبر المصنع قبل أسابيع، ثم غادر إلى أكرا ليعود حاملاً الشحنة المضبوطة، بما يشير إلى تكليفه بمهمة نقلها وتسليمها ضمن عملية تهريب منظّمة.وقد جرى توقيف المعني وحجز المخدرات والمضبوطات، فيما تواصل الجمارك، بالتنسيق مع وبإشراف المختص، التحريات والتعقّبات لتحديد هوية الشخص الذي كان يُفترض أن يتسلّم الشحنة في مكان محدّد، والتوسّع في التحقيق لكشف الجهات التي تقف وراء إرسالها ونقلها واستلامها، وتحديد سائر المتورّطين وملاحقتهم.وتؤكّد المديرية العامة للجمارك أنّ حجم الشحنة المضبوطة وأساليب إخفائها وتجهيزها بوسائل تعقّب إلكترونية تكشف خطورة العملية ومستوى التحضير لها، وتشدّد على مواصلة إجراءات الرصد والتفتيش ومكافحة التهريب على مدار الساعة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لمنع إدخال المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها".