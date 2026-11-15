هذا ما ستتضمنه كلمة الرئيس

لفت مصدر استشاري إلى أن كلمة رئيس الجمهورية ، في 21 تشرين الثاني، عشية عيد ، والتي سيتوجّه فيها إلى اللبنانيين، ستحمل هذه السنة أجوبة واضحة ومحددة عن عدد كبير من الملفات، ولا سيما السياسية والاقتصادية والمعيشية منها.

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وأشار المصدر إلى أن الشق السياسي سيحظى بحيّز كبير من الكلمة، مع أجوبة دقيقة ومباشرة، بعيداً عن العموميات، وتتناول ملفات التفاوض، وحصرية السلاح، والتطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيما ملف متفجرات وخلية برحليون، وغيرها من المطروحة.