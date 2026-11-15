هذا ما ستتضمنه كلمة الرئيس

لفت مصدر استشاري إلى أن كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في 21 تشرين الثاني، عشية عيد الاستقلال، والتي سيتوجّه فيها إلى اللبنانيين، ستحمل هذه السنة أجوبة واضحة ومحددة عن عدد كبير من الملفات، ولا سيما السياسية والاقتصادية والمعيشية منها.
وأشار المصدر إلى أن الشق السياسي سيحظى بحيّز كبير من الكلمة، مع أجوبة دقيقة ومباشرة، بعيداً عن العموميات، وتتناول ملفات التفاوض، وحصرية السلاح، والتطورات الأمنية الأخيرة، ولا سيما ملف متفجرات ضهر البيدر وخلية برحليون، وغيرها من القضايا المطروحة.
كذلك، سيتطرق رئيس الجمهورية إلى وضعية الجيش ودوره وعمله ومستقبل المهام الملقاة على عاتقه، على أن تتضمن الكلمة أيضاً تطمينات على الصعيد الاقتصادي.