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لبنان

توقيفات متتالية.. خرق جديد داخل "حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2026 | 02:45
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توقيفات متتالية.. خرق جديد داخل حزب الله؟
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تشهد أوساط "حزب الله" تساؤلات متزايدة بشأن توالي التوقيفات التي طالت عدداً من عناصر "الحزب"، بدءاً من قضية ضهر البيدر وصولاً إلى بشري، فضلاً عن توقيفات أخرى سُجّلت خلال فترات سابقة.
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 وبحسب المعلومات، تتمحور التساؤلات حول ما إذا كانت هذه التوقيفات نتيجة خرق أمني أتاح كشف تحركات العناصر الموقوفين، أم أنها حصلت بمحض الصدفة، من دون وجود معلومات مسبقة عن نشاطاتهم.
 

كذلك، تبرز تساؤلات بشأن احتمال وجود تسريبات من داخل "الحزب" تكشف تحركات بعض عناصره بين الحين والآخر، الأمر الذي قد يدفع إلى فتح تحقيقات داخلية لتحديد ملابسات هذه التوقيفات، والتحقق من احتمال وجود خرق أمني.

المصدر: خاص "لبنان24"
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