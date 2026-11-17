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تعوّل بعض المحلات التجارية في على سلسلة المناسبات والأعياد المقبلة، بدءًا من عيد ، مرورًا بعيد البربارة، وصولًا إلى ، لتحريك الأسواق وإنعاش المبيعات، في ظل الركود الذي يطال قطاعات تجارية مختلفة.وتشكّل هذه المناسبات فرصة أمام المتاجر لزيادة مداخيلها، خصوصًا من خلال بيع الأزياء التنكرية الخاصة بعيد البربارة، والملابس ذات الطابع الوطني، وصولًا إلى الثياب المخصصة لاحتفالات الميلاد، ومنها أزياء شخصية .أما الأسعار، فتختلف بحسب نوع الزي وجودته والفئة العمرية. ففي عيد البربارة، تتراوح أسعار الأزياء التنكرية، وفق الأسعار التي رصدها " " خلال جولة على المتاجر، بين 10 و50 دولارًا.وبالنسبة إلى ملابس عيد الاستقلال، فتبدأ أسعار بعض الأطقم المخصصة للأطفال من 15 دولارًا.أما أزياء احتفالات الميلاد، فيبلغ سعر الزي المخملي التقليدي للأطفال نحو 40 دولارًا، في حين يصل سعر الزي المصنوع من القماش العادي إلى نحو 25 دولارًا، فيما تُعرض القبعات الخاصة بهذه المناسبة بنحو 10 دولارات.وبين عيد وآخر، تراهن المحلات على أن تشكّل هذه الفترة فرصة لتعويض جزء من تراجع المبيعات، وسط ترقّب لما ستحمله الأسابيع المقبلة من حركة شرائية.