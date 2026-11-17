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تتوالى حفلات التكريم في ، تحت عناوين براقة وأسماء جمعيات وحركات مختلفة، وسط تساؤلات عن الجهات التي تقف وراء تنظيمها، ومعايير اختيار المكرّمين، والأهداف الفعلية من إقامتها، خصوصاً أن بعضها يُنظّم بتكاليف مرتفعة ويُقدّم للرأي العام على أنه يحظى برعاية أو مشاركة جهات رسمية.ولعلّ ما حصل مع صانعة المحتوى شروق، المعروفة بـ"صانشاين"، كشف جانباً من هذه الإشكالية، بعدما أعلنت تكريمها من ، ووجّهت إليها الشكر خلال حفل "ملتقى الإبداع الدولي". إلا أن الوزارة نفت بشكل قاطع أي صلة لها بالحفل، مؤكدة أنها لم تكن على علم بإقامته، وكشفت عن توجيه كتاب رسمي إلى في ، باعتبار أن رئيس الجهة المنظمة يحمل الجنسية ، للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.واللافت أن القضية لم تكن لتأخذ هذا الحجم من الاهتمام لولا الانتشار الواسع لشروق وكثرة متابعيها، ما وضع الحفل والجهة المنظمة تحت المجهر وكشف استخدام اسم الوزارة من دون علمها. وهنا تبرز علامات الاستفهام، كم حفل تكريم أُقيم بالطريقة نفسها؟ وكم جهة رسمية استُخدم اسمها لإضفاء صفة رسمية على مناسبات لم تكن على علم بها، من دون أن يُكشف الأمر؟