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كتب عبد الوهاب بدرخان في" النهار": من أغرب الاقتراحات التي قيل إنها في التداول، أن يُحوّل اتفاق الإطار إلى قرار دولي يصدره مجلس الأمن. في هذه الحال ينبغي أن يتعرّض لجراحة تعديلية عميقة كي يصبح متوافقاً مع القوانين الدولية، وبالتالي صالحاً للعرض والنقاش والإقرار. يعلم الأميركيون قبل سواهم، أن هذا الاتفاق كان أقرب إلى محضر أفكار طُرحت خلال التفاوض ثم أخرجت بالصيغة التي أرادها الإسرائيليون، بحيث لا تُلزمهم شيئاً، وفي المقابل لا تعطي الجانب اللبناني شيئاً. حتى المناطق التجريبية أفشلها الإسرائيليون بمساعدة لا بدّ أنهم يشكرون "حزب إيران/ " عليها. والحصيلة هي ما نراه على أرض الجنوب من احتلال وعبث ومسح لمعالم عشرات البلدات والقرى، يقابلها استمرار "الحزب" في تحدّيه الدولة وترهيبه بيئته وكل المناطق . وبعدما أشعل "الحزب" حرب إسناد وبدأ الاجتياح ، طرحت واشنطن بمنحى ابتزازي لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي مقابل "خفض التصعيد". لو كانت تتعامل باحترام مع - الدولة لكانت عرضت، على الأقل، أن يحصل لقاء كهذا مقابل وقف كامل للاجتياح وتعهد علني موثق بانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، لكنها لم تفعل، فهي وإسرائيل تعتبران لبنان - الدولة رهينة في أيدى إيران و"حزبها". هذه النظرة لم تتبدّل، بل تأكّدت خلال المفاوضات المباشرة، إذ وجدت واشنطن وإسرائيل أنّهما إزاء دولة يتحكّم "الحزب" في قرارها وبعجزها عن ضبطه، ويهدد بزعزعة استقرارها، فكيف يمكنها التعامل مع سلاحه؟جاء الموفد الأميركي مايك والتر لإبلاغ لبنان أن النهاية التي حددتها واشنطن وإسرائيل منذ العام الماضي لوجود قوة "اليونيفيل" الأممية محسومة ولا تراجع عنها، أما القرار 1701 الذي يواصل لبنان التمسك به فسيعدّل لأنه سيصبح بلا "اليونيفيل" التي تستبدل بـ "لجنة مراقبة" متعددة الجنسية.وكتبت روزانا بومنصف في" النهار":لم يكد المندوب الأميركي الدائم لدى مايك والتز يختتم زيارته للبنان بعد ظهر الإثنين بلقاء أخير مع ، حتى أعلن عن اتصال بالغ الدلالة في التوقيت والمضمون، أجراه رئيس مجلس الشوري الإيراني محمد باقر قاليباف بالأخير على خلفية ما نسب إليه عن أن "إيران تولى اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات". كذلك نُسب اليه قوله: "من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على كامل أراضيه"، وهو ما يخدم السردية التي يتمسك بها "حزب الله" عن رهانه على اتفاق إسلام آباد وليس على المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية واتفاق الإطار الذي يقول بري إنه "ليس وارداً" لديه، فيما يتباهى بأن الموقف مشترك وموحد بينه وبين كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تحت عنوان "الضرورة الوطنية" في موضوع بقاء قوة دولية في الجنوب وفق قول بري. الاتصال الهاتفي من إيران هو للتأكيد أنها مستمرة الحضور والنفوذ والقول في لبنان في حمأة زيارات دبلوماسية متعددة للبنان أخيراً، وأنها لا تزال تربط ملف لبنان بملف مفاوضاتها مع ، المراوح مكانه حاليا، بما يعكس استمرار المأزق الذي يواجه لبنان سياسياً وأمنياً.وكتب رضوان عقيل في" النهار": لم يقدم المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أجوبة حاسمة للمسؤولين اللبنانيين حيال البديل من "اليونيفيل" في الجنوب، مع تلمّسهم ليونة من الإدارة الأميركية حيال إمكان التوصل إلى نقطة أساسية يشدد عليها الرؤساء الثلاثة، وهي "عدم حدوث فراغ أمني في الجنوب"، ولا سيما مع تصاعد أصوات إسرائيلية من فريق بنيامين نتنياهو والمناوئين له أيضاً، لا تمانع في اقتطاع مساحة من البلدات الحدودية عند الحافة الأممية وسلخها من خريطة لبنان. في الشكل والمضمون، يبدي كل من التقى والتز أنه يبذل مساعي للتوصل إلى قوة أمنية لا تفارق الجنوب، وأن تكون تحت راية الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يتمسك به لبنان، على عكس ما كان يدور قبل أسابيع في أروقة البيت الأبيض والأمم المتحدة من عدم ممانعة حصول فراغ أمني في الجنوب، وهو الأمر الذي تعمل عليه إسرائيل لتكون الساحة مفتوحة أمامها في الأراضي التي احتلتها.وتؤكد مصادر متابعة، كانت على تواصل مع والتز، أن لبنان نجح في التمسك أمامه بالقرار 1701، ولو أن والتز طرح إجراء تعديلات عليه ليتلاءم مع طبيعة المهمات المطلوبة من القوة الجديدة.