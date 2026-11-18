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تتجاوز المحادثات القائمة بين والدوحة حول ملف الكهرباء إطار الدعم التقليدي، لتؤسس لنموذج تعاون اقتصادي قائم على المصالح المشتركة. فبينما يبحث عن مخرج مستدام لأزمة الطاقة المزمنة، ترى قطر في هذه الخطوة فرصة لتعزيز حضورها في أسواق الإقليمية وتأمين عقود توريد طويلة الأمد، مما يضع الاتفاق المرتقب أمام معادلة واضحة تربط التمويل بالإصلاح وضمان الحقوق.وبعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن إحراز "تقدم كبير" في التحضير لاتفاقية شاملة بين قطر ولبنان في قطاع الطاقة، والتي جاءت عقب إقرار الإطار العام لخطة الكهرباء، يرى خبراء في مجال الطاقة، أن لقطاع الكهرباء في لبنان لا يُعدّ هبة أو مساعدة مجانية، بل هو شراكة استثمارية وتجارية طويلة الأمد تخضع لحسابات الربح والخسارة؛ فبينما تتكفل بتمويل وبناء المعامل وتوريد الغاز على نفقتها الخاصة حالياً نظراً لعجز الخزينة ، فإنها تشترط في المقابل ضمان سوق ثابت لتصريف غازها لمدة 20 عاماً، واسترداد كامل استثماراتها مع أرباح تجارية من خلال فواتير الكهرباء التي سيسددها المواطنون مستقبلاً.ويؤكد الخبراء أن تحويل هذا التقدم السياسي والتقني إلى واقع ملموس يتطلب من الدولة تقديم ضمانات مالية وقانونية صارمة، أبرزها إقرار تعرفة تغطي التكاليف، وضبط الجباية ومنع التعديات والسرقة عن الشبكة لضمان انتظام سداد المستحقات.ويذهب الخبراء إلى أن صفقة الغاز المسال المرتقبة، والممتدة على عقدين، لا تقتصر على كونها طوق نجاة لقطاع الكهرباء اللبناني المتعثر، بل تندرج كذلك ضمن حسابات الدوحة الاستراتيجية في أسواق الغاز العالمية. فقطر ماضية في واحد من أضخم مشاريع التوسع في هذا القطاع، وتسعى إلى رفع قدرتها الإنتاجية السنوية من 77 إلى 142 مليون طن مع حلول عام 2030، الأمر الذي يستدعي توسيع شبكة زبائنها وتأمين وجهات بيع مستقرة لكميات إنتاجها المتنامية.يضع هذا الاتفاق المرتقب لبنان أمام استحقاق جدي لإثبات قدرته على الانتقال من اقتصاد الريع والهبات إلى منطق الشراكة الاستثمارية المنتجة. فنجاح هذه الصفقة الاستراتيجية لا يتوقف عند توقيع العقود مع الجانب القطري فحسب، وإنما يرتبط بشكل وثيق بمدى لبنان بتنفيذ الإصلاحات البنيوية وتأمين البيئة القانونية والمالية الحاضنة.