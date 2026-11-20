رأى مفتي راشيا والبقاع الشيخ وفيق محمد حجازي أن ذكرى تحلّ فيما يعاني من الاعتداءات والاحتلال والأزمات الأمنية والمعيشية، داعياً الدولة إلى العمل الجاد لوقف الحرب الإسرائيلية على البلاد.

وجاء موقف حجازي خلال اللقاء العلمائي الأسبوعي الذي عُقد الفتوى في راشيا بحضور عدد من العلماء.

وأكد أن الاستقلال لا يتحقق ما دام لبنان "رهينة للمحاور الخارجية"، مشدداً على ضرورة وحدة القرار في قضايا السلم والحرب، وترسيخ العدالة والمساواة والأمن والمشاركة بين مختلف المكونات .

وانتقد تحويل بعض الدوائر الرسمية إلى ما وصفه بـ"مقرات حزبية"، إلى جانب التعيينات الانتقائية، مطالباً بتصحيح مسار عمل المؤسسات الرسمية واحترام التوازن الطائفي من دون إقصاء أو إلغاء.

كما دعا إلى إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين وتنفيذ قانون العفو العام، محذراً من استمرار تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود، ومطالباً بمواجهة هذه الظاهرة بحزم ومحاسبة المخالفين.