تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

من "باب الحارة" إلى الذاكرة العربية.. وداعاً "أم ذكي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 10:02
A-
A+
من باب الحارة إلى الذاكرة العربية.. وداعاً أم ذكي
من باب الحارة إلى الذاكرة العربية.. وداعاً أم ذكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بينما تتداول وسائل إعلام سورية خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق، وفتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة، يخسر الجمهور وجهاً ظلّ لصيقاً بواحدة من أكثر الشخصيات حضوراً في الدراما الشامية: "الداية أم ذكي".

وحسب المُتداول، فإن الاتهامات تشير إلى تورّط خادمتها، مع تأكيدات بأن الجهات الأمنية باشرت التحقيق.
وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات، تبقى الحكاية الأوضح: امرأة دخلت البيوت من باب "الحارة"… وبقيت فيها.

ابنة الإذاعة قبل أن تُصبح "أيقونة الحارة"
 لم تبدأ هدى شعراوي من الشاشة مباشرة. مسيرتها ارتبطت أولاً بإذاعة دمشق، حيث شكّل صوتها المميّز علامةً في أعمال إذاعية، بينها برنامج "حكم العدالة" الذي ارتبط باسمها لسنوات طويلة، قبل أن تتوزع أدوارها لاحقاً بين المسرح والتلفزيون والسينما.
كما تُذكر ضمن المؤسسين في نقابة الفنانين السوريين، في محطة تعكس حضورها داخل الوسط الفني خارج التمثيل وحده.

"أم ذكي"… شخصية صنعت شعبية من التفاصيل
 لم تكن "أم ذكي" بطولةً تقليدية بقدر ما كانت شخصية من لحم البيئة.. الداية التي "تُمسك" الخيط الاجتماعي، تُصلح، تُهوّن، وتُدير الخصومات بذكاء خفيف. وربما لهذا السبب، حين ارتبط اسم هدى شعراوي شعبياً بـ"أم ذكي"، صار الاسم الفني عند كثيرين أقل تداولاً من لقبها هذا. الجمهور أحبّها لأنها لا تتصنّع. حضورها جاء من نبرة الكلام، من نظرة العين، ومن قدرة ممثلة مخضرمة على تحويل دور "مساند" إلى محور ذاكرة.

أعمالٌ كثيرة… لكن "باب الحارة" كان العنوان الأعرض
 رغم أن "باب الحارة" منحها انتشاراً عربياً واسعاً، إلا أن سجلّها يمتدّ عبر أعمال سورية بارزة، منها:
"نهاية رجل شجاع"، "عودة غوار: الأصدقاء"، "بطل من هذا الزمان"، إضافة إلى مشاركات متعددة في أعمال البيئة الشامية وخارجها.
هذا التنوّع يكشف أن مسيرتها لم تكن رهينة شخصية واحدة، حتى لو أن الجمهور اختصرها عاطفياً باسم "أم ذكي".

وداعاً… هدى الشعراوي
 اليوم، تتجه الأنظار إلى ما ستقوله التحقيقات في ملابسات رحيلها، ما لا يختلف عليه اثنان هو أن هدى شعراوي تركت خلفها أثراً لا يُقاس بعدد المشاهد، بل بقدرتها على أن تكون مألوفة، قريبة، وصادقة… حتى حين كانت تقف في طرف الكادر.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا مقطع من "باب الحارة 2026".. "أبو شهاب" و "أبو عصام" على مسرح واحد
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو شهاب" و "أبو عصام".. فيديو لنجوم باب الحارة في كواليس "جوي أووردز"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نسور قاسيون" وصمود "الفدائيين": قصص من كأس العرب تُخلّد في الذاكرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

فنون ومشاهير

مقالات لبنان24

باب الحارة

من نظرة

الشامية

السورية

الشامي

الشام

العين

سورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في مقالات لبنان24 Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-29
Lebanon24
05:30 | 2026-01-29
Lebanon24
05:00 | 2026-01-29
Lebanon24
04:30 | 2026-01-29
Lebanon24
04:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24