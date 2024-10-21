25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي يضاهي الأسلحة النووية في تهديده للبشرية!
Lebanon 24
21-10-2024
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مقارنة غير مسبوقة، وضع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، الذكاء الاصطناعي في قائمة التهديدات العالمية، إلى جانب الأسلحة النووية والبيولوجية.
ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أشار غيتس إلى أن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يثير القلق، حيث وصف تطوره بأنه "مدهش ومثير للرعب". وأكد أن هذا النوع من التكنولوجيا يحمل إمكانية إحداث تغييرات جذرية في المجتمع بشكل يفوق كل الإنجازات التكنولوجية السابقة.
Advertisement
ورغم إشادته بفوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة، إلا أن غيتس حذر من خطورة الاستخدامات السلبية لهذه التكنولوجيا. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل المجتمع بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
16:00 | 2024-10-20
20/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
23:35 | 2024-10-20
20/10/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
14:24 | 2024-10-20
20/10/2024 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
08:15 | 2024-10-21
21/10/2024 08:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:12 | 2024-10-21
"HMD Skyline".. الابتكار في عالم الهواتف المتوسطة
09:49 | 2024-10-21
"Sonos Ace 2" قيد التطوير.. سعر أقل وأمل بالمنافسة
06:51 | 2024-10-21
صور جديدة لهاتف OnePlus 13.. وهذه آخر التسريبات
04:00 | 2024-10-21
ميزة جديدة من "Youtube"
02:00 | 2024-10-21
دراسة تكشف: ألعاب الفيديو تجعل عقلك أكثر شباباً
00:12 | 2024-10-21
مركبة فضائية أميركية غامضة تنفذ مناورات غير مسبوقة فوق الأرض
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
21/10/2024 17:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
21/10/2024 17:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
21/10/2024 17:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24