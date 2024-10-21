الذكاء الاصطناعي يضاهي الأسلحة النووية في تهديده للبشرية!

في مقارنة غير مسبوقة، وضع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، الذكاء الاصطناعي في قائمة التهديدات العالمية، إلى جانب الأسلحة النووية والبيولوجية.

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ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أشار غيتس إلى أن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يثير القلق، حيث وصف تطوره بأنه "مدهش ومثير للرعب". وأكد أن هذا النوع من التكنولوجيا يحمل إمكانية إحداث تغييرات جذرية في المجتمع بشكل يفوق كل الإنجازات التكنولوجية السابقة.ورغم إشادته بفوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة، إلا أن غيتس حذر من خطورة الاستخدامات السلبية لهذه التكنولوجيا. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل المجتمع بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية. (روسيا اليوم)