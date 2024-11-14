عبر جهاز جديد.. أبل تخطط لدخول سوق "المنازل الذكية"

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تقترب شركة أبل من إطلاق فئة منتجات جديدة، وهو عبارة عن شاشة مثبتة على الحائط يمكنها التحكم في الأجهزة، والتعامل مع مؤتمرات الفيديو، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنقل بين التطبيقات، في إطار جهود اللحاق بمنافسيها في سوق المنازل الذكية، وفق "بلومبرغ".ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الجهود المبذولة، قولها إن الشركة تستعد للإعلان عن الجهاز في وقت مبكر من مارس المقبل، وستصنف منتجها على أنه "مركز قيادة للمنزل".وأضافت المصادر أن المنتج الذي أطلق عليه الاسم الرمزي J490، سيسلط الضوء أيضاً على منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل.ووفق "بلومبرغ"، يراهن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك على أن المنتج الجديد يمكنه أن يجعل أبل إحدى القوى في قطاع المنازل الذكية، حيث تخلفت عن شركتي "ألفابت" مالكة غوغل، وأمازون خلال السنوات الأخيرة.كما جعل كوك من الجهاز أولوية لأقسام الهندسة والتصميم في الشركة، ويسعى جاهداً لطرحه في الأسواق بعد أكثر من 3 سنوات من التطوير.ويحتوي الجهاز الجديد على شاشة بحجم 6 بوصات تقريباً، ويشبه جهاز آيباد مربعاً، ويعادل حجمه جهازي آيفون بجانب بعضهما، ويتميز بحافة سميكة حول الشاشة.كما توجد أيضاً كاميرا في الجزء الأمامي العلوي وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ومكبرات صوت داخلية، فيما تخطط أبل لطرحه باللونين الفضي والأسود.ويحتوي المنتج على واجهة تعمل باللمس تبدو وكأنها مزيج من نظام تشغيل ساعات "أبل ووتش" ووضع StandBy الذي يجعل الشاشة تعرض مجموعة بيانات عند وضعها بشكل أفقي، والذي أطلق مؤخراً على أجهزة آيفون.لكن الشركة تتوقع أن يستخدم معظم الأشخاص أصواتهم للتفاعل مع الجهاز، بالاعتماد على المساعد الرقمي "سيري"، ومزايا الذكاء الاصطناعي من أبل (Apple Intelligence)، الذي يتيح التحكم بدقة في التطبيقات والمهام، ومن المقرر أن يظهر لأول مرة خلال الأشهر المقبلة.ومن المقرر تسويق المنتج باعتباره وسيلة للتحكم في الأجهزة المنزلية، والدردشة مع "سيري"، وعقد جلسات اتصال داخلي عبر خدمة "فيس تايم".