9 خطوات لإزالة الفوضى في هاتفك.. ما هي؟

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لذلك، سنقدم لك بعض الخطوات المساعدة في تنظيم الملفات على جهازك وإزالة الفوضى منه:- حذف التطبيقات غير المستخدمة: راجع التطبيقات المثبتة على هاتفك، واحذف تلك التي لا تستخدمها، فهذا سيساعد على تحرير مساحة التخزين.- تنظيم الشاشة الرئيسية: أنشئ مجلدات لتجميع التطبيقات المتشابهة معًا مثل مجلد للتواصل الاجتماعي، مجلد للألعاب، مجلد للعمل، وهذا سيجعل الوصول إلى التطبيقات أسهل وأكثر تنظيمًا.- إزالة الملفات غير الضرورية: قم بحذف الصور والفيديوهات والملفات التي لم تعد بحاجة إليها. هنا، استخدم تطبيقات مثل "Google Photos" للنسخ الاحتياطي قبل الحذف. كذلك، يمكنك أيضًا استخدام أدوات التنظيف المدمجة في الهاتف لتحديد الملفات المؤقتة وغير الضرورية.- تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت: التطبيقات تقوم بتخزين بيانات مؤقتة وقد تستهلك مساحة، ويمكنك مسح الذاكرة المؤقتة للتطبيقات من خلال الإعدادات.وعلى أجهزة أندرويد، اذهب إلى الإعدادات ومن ثم التخزين والبيانات المخزنة مؤقتًا.وعلى أجهزة iOS، لا يوجد خيار مخصص لذلك، لكن يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقات محددة من خلال حذف التطبيق وإعادة تثبيته.- إدارة الإشعارات: قم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير المهمة أو ترتيبها، بطريقة لا تسبب فوضى في شاشة القفل.- ترتيب الرسائل والبريد الإلكتروني: قم بحذف الرسائل القديمة أو أرشفتها لتجنب ازدحام تطبيق الرسائل.ونظم البريد الوارد في تطبيق البريد الالكتروني عبر تصنيف الرسائل وتنظيمها في مجلدات.- استخدام أدوات إدارة التطبيقات: استخدم تطبيقات تنظيم مثل Google Files أو Clean Master، للمساعدة في تنظيف الجهاز وإدارة المساحة.- تحديث التطبيقات والنظام: تأكد من أن جميع التطبيقات ونظام التشغيل لديك محدثة، وقد تشمل التحديثات تحسينات في الأداء وتنظيم أفضل.- النسخ الاحتياطي: من المهم أن تقوم بنسخ البيانات المهمة مثل الصور والفيديوهات والملاحظات إلى ذاكرة تخزين خارجية أو إلى السحابة مثل Google Drive أو iCloud؛ للحفاظ على ملفاتك في حال اختراق أو ضياع أو تعطل هاتفك.وباتباع هذه الخطوات جميعًا، ستتمكن من إزالة الفوضى على هاتفك وتحسين أدائه بشكل ملحوظ.