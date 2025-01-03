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تكنولوجيا وعلوم

في الهند.. هذا ما فعلهُ "غوغل" بالسيّاح

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:00
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تواجه خرائط غوغل انتقادات واسعة، بسبب خطأ تسبب في إرسال مئات السائحين إلى وجهة خاطئة في الهند، خلال الأشهر الماضية.
 
 
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ويعود الخطأ إلى تسمية معبد صغير في قرية نانداليك بنفس اسم معبد كولور موكامبيكا الشهير، مما أدى إلى وصول السائقين إلى قرية تبعد حوالي 60 ميلاً عن وجهتهم الأصلية.
 
وهذا الخطأ تسبب في تدفق مئات المركبات إلى قرية نانداليك على مدار 3 أشهر، مما أثار استياء السكان المحليين، وأوضح أحد سكان القرية: "هناك حاجة ملحة لتصحيح هذا الخطأ لتجنب المزيد من الإرباك والمعاناة للسياح".


وعلى الرغم من البلاغات المتكررة التي قدمها المستخدمون، لم تقم غوغل حتى الآن بحل المشكلة، مما دفع البعض إلى التحذير من الاعتماد الكلي على التطبيق، وحث السائقين على التحقق من علامات الطريق للتأكد من الاتجاه الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن خرائط غوغل، التي يستخدمها أكثر من مليار شخص شهرياً، تُعرف بدقتها وشعبيتها كأداة ملاحة عالمية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأخطاء قد تؤثر على سمعتها كمصدر موثوق للإرشادات والخرائط. (24)
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