طرق فعّالة للحفاظ على صحة بطارية هاتفك.. اتبعها!

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وفي عام 2023، أقر الاتحاد الأوروبي قاعدة جديدة تلزم الشركات المصنعة بضمان إمكانية "إزالة واستبدال" البطاريات في الأجهزة بسهولة اعتباراً من عام 2027، بهدف تقليل النفايات الإلكترونية. لكن قبل تنفيذ هذه القاعدة، يمكننا اتخاذ خطوات لتمديد عمر البطارية، وفقاً لما ورد في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.إبقاء الهاتف مشحوناً بالكامل طوال الوقت قد يؤذي البطارية على المدى الطويل.تتأثر بطاريات الليثيوم أيون بالضغط عندما تبقى مشحونة بالكامل لفترات طويلة، مما يسرع من تدهورها. لذلك، من الأفضل الحفاظ على شحن البطارية بين 20% و80% لزيادة عمرها.يوصي الخبراء بتوصيل الهاتف بالشاحن خلال اليوم بدلاً من الشحن طوال الليل، كي يتمكن المستخدم من مراقبة مستوى الشحن وفصل الهاتف قبل أن يصل إلى 100%.الهدف هو الحفاظ على البطارية في المستوى المثالي بين الفارغة والممتلئة.تلعب درجة الحرارة دوراً مهماً في تدهور البطارية، فالحرارة الشديدة أو البرودة القاسية قد تؤدي إلى تدهور الأقطاب الكهربائية، خاصة القطب الموجب، مما يتسبب في تفاعلات شديدة عند الحدود بين القطب والإلكتروليت.لذلك يُنصح بعدم استخدام الجهاز أثناء الشحن، لتجنب توليد حرارة مفرطة، التي تسرع من التدهور الكيميائي.كما يجب تجنب وضع الهاتف تحت الوسادة أو البطانية، لتفادي زيادة حرارته وزيادة خطر الحريق.رغم أن الشواحن السريعة قد تكون مغرية لسرعتها، إلا أن استخدامها المتكرر قد يكون ضاراً.ويوصي الخبراء باستخدام الشواحن المعتمدة من الشركة المصنعة لهاتفك، حتى وإن كانت أغلى من الخيارات غير الماركات.ويجب تجنب الشواحن الرخيصة غير القياسية التي قد تسبب مشاكل في الاستقرار الحراري.وفي النهاية، للحفاظ على بطارية هاتفك، قد تحتاج إلى تقليص بعض العادات التقنية السيئة، أو تقليل الوقت الذي نقضيه في التحديق في شاشاتنا.