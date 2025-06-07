23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خطوة مميزة من "أمازون".. اختبار روبوتات بشرية لتوصيل الطلبات!
Lebanon 24
07-06-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة أمازون لاختبار روبوتات بشرية تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتولي مهام توصيل الطلبات والطرود، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في عمليات الشحن التابعة لها، وفقًا لتقرير نشره موقع ذا إنفورميشن التقني.
Advertisement
وتعمل أمازون على تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح للروبوتات أداء مهام التوصيل بعد نقلها داخل شاحنات كهربائية من طراز "ريفيان Rivian".
وتُبنى حاليًا منشأة تدريب داخلية خاصة لهذه الروبوتات في أحد مكاتب أمازون بمدينة سان
فرانسيسكو
، حيث يُوصف الموقع بأنه بحجم مقهى تقريبًا، ويضم مسار عقبات يحتوي على شاحنة كهربائية حقيقية تُستخدم لأغراض التدريب.
وتهدف التجارب إلى جعل الروبوتات البشرية تقفز من مؤخرة المركبات لتوصيل الطرود إلى عتبات المنازل.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان أمازون إنشاء فريق جديد متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي “العملي”، بهدف تمكين الروبوتات من العمل بفاعلية داخل مراكز التوزيع واللوجستيات.
وقالت الشركة في بيان رسمي: "بدلًا من الاعتماد على روبوتات جامدة ومتخصصة، نسعى إلى تطوير أنظمة قادرة على السمع والفهم وتنفيذ
الأوامر الصوتية
الطبيعية، مما يحوّل الروبوتات في المخازن والمستودعات إلى مساعدين متعددِي المهام".
وتستخدم أمازون بالفعل أنواعًا مختلفة من الروبوتات الذاتية القيادة داخل مخازنها، ومنها
روبوت
"Digit"
الثنائي
الأرجل من تطوير شركة Agility Robotics، وهو روبوت بشري صُمم في البداية لأداء مهام مثل الجلوس في الشاحنات وتوصيل الطرود، إلى جانب أعمال لوجستية أخرى.
وتشير المعلومات إلى أن منشأة التدريب الجديدة ستشهد اختبار أنواع مختلفة من الروبوتات البشرية، منها وحدة صينية تُنتجها شركة Unitree، ويبلغ سعرها نحو 16 ألف دولار.
يُذكر أن مئات الآلاف من الموظفين يتولون حالياً عمليات التوصيل في أمازون حول العالم، لكن استحواذ الشركة على شركة المركبات الذاتية القيادة Zoox في عام 2020، يعكس طموحها في أتمتة عمليات التوصيل بالكامل من المخازن حتى باب العميل.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
روبوتات تصلح نفسها بعد التلف من دون تدخل بشريّ!
Lebanon 24
روبوتات تصلح نفسها بعد التلف من دون تدخل بشريّ!
08/06/2025 04:17:12
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تختبر إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
واتساب تختبر إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
08/06/2025 04:17:12
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في خطوة جديدة.. 4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب
Lebanon 24
في خطوة جديدة.. 4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب
08/06/2025 04:17:12
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة هواوي تطور معالجا بقدرات مميزة للحواسب
Lebanon 24
شركة هواوي تطور معالجا بقدرات مميزة للحواسب
08/06/2025 04:17:12
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"
14:00 | 2025-06-07
07/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. ساعات آبل الذكية غير دقيقة في قياس مؤشرات حيوية مهمة!
Lebanon 24
دراسة تكشف.. ساعات آبل الذكية غير دقيقة في قياس مؤشرات حيوية مهمة!
07:05 | 2025-06-07
07/06/2025 07:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز علمي محير.. ظاهرة غامضة تهدد الأرض بتداعيات كارثية
Lebanon 24
لغز علمي محير.. ظاهرة غامضة تهدد الأرض بتداعيات كارثية
06:30 | 2025-06-07
07/06/2025 06:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"يخترق الحسابات" ويجب حذفه فوراً.. إحذروا هذا التطبيق
Lebanon 24
"يخترق الحسابات" ويجب حذفه فوراً.. إحذروا هذا التطبيق
05:00 | 2025-06-07
07/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لساعات "آبل ووتش".. هذا جديد "سناب شات"
Lebanon 24
لساعات "آبل ووتش".. هذا جديد "سناب شات"
02:00 | 2025-06-07
07/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
01:12 | 2025-06-07
07/06/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
13:10 | 2025-06-07
07/06/2025 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:18 | 2025-06-07
07/06/2025 01:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
01:15 | 2025-06-07
07/06/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
01:30 | 2025-06-07
07/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2025-06-07
قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"
07:05 | 2025-06-07
دراسة تكشف.. ساعات آبل الذكية غير دقيقة في قياس مؤشرات حيوية مهمة!
06:30 | 2025-06-07
لغز علمي محير.. ظاهرة غامضة تهدد الأرض بتداعيات كارثية
05:00 | 2025-06-07
"يخترق الحسابات" ويجب حذفه فوراً.. إحذروا هذا التطبيق
02:00 | 2025-06-07
لساعات "آبل ووتش".. هذا جديد "سناب شات"
23:00 | 2025-06-06
تحكم بالكاميرا وتصوير أسهل.. مزايا مبتكرة في سماعات "AirPods" القادمة!
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
08/06/2025 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24