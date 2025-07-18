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منوعات
خطأ يورط "ميتا" مع مسؤول هندي.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
15:58
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اعتذرت شركة "ميتا" عن خطأ في الترجمة الآلية أدى إلى الإشارة، عن غير قصد، إلى وفاة رئيس وزراء
ولاية كارناتاكا
الهندية
، سيدارامايا، في منشور تعزية نشره عبر
فيسبوك
وإنستغرام.
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وكان سيدارامايا قد كتب منشورًا باللغة الكنادية (لغة رسمية في الهند) ينعى فيه ممثلة، إلا أن الترجمة التلقائية إلى
الإنكليزية
فهمت على نحو خاطئ أنه هو المتوفي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة
البريطانية
"
بي بي سي
".
وقالت "ميتا" إنها أصلحت الخلل واعتذرت عن الخطأ، في حين انتقد المسؤول
الهندي
الترجمة واعتبرها مضلِّلة وخطيرة، لا سيما في الاتصالات الرسمية. ووجّه فريقه الإعلامي خطابًا طالب فيه الشركة بتحسين دقة الترجمات وتعليق خاصية الترجمة للغة الكنادية مؤقتًا. (العربية)
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