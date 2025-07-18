خطأ يورط "ميتا" مع مسؤول هندي.. ماذا جرى؟

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اعتذرت شركة "ميتا" عن خطأ في الترجمة الآلية أدى إلى الإشارة، عن غير قصد، إلى وفاة رئيس وزراء ، سيدارامايا، في منشور تعزية نشره عبر وإنستغرام.وكان سيدارامايا قد كتب منشورًا باللغة الكنادية (لغة رسمية في الهند) ينعى فيه ممثلة، إلا أن الترجمة التلقائية إلى فهمت على نحو خاطئ أنه هو المتوفي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة " ".وقالت "ميتا" إنها أصلحت الخلل واعتذرت عن الخطأ، في حين انتقد المسؤول الترجمة واعتبرها مضلِّلة وخطيرة، لا سيما في الاتصالات الرسمية. ووجّه فريقه الإعلامي خطابًا طالب فيه الشركة بتحسين دقة الترجمات وتعليق خاصية الترجمة للغة الكنادية مؤقتًا. (العربية)