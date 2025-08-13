للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها

تعتبر أجهزة اللابتوب أساسية للعمل بالنسبة للكثيرين خصوصاً أولئك الذين يتولون وظائف عن بُعد.

وبسبب العمل ، قد تتأثر بطارية اللابتوب مع الوقت، ولذلك يجب اتباع بعض الإرشادات للحفاظ عليها.

أبرز تلك النصائح هي تجنب الشحن المستمر بنسبة 100% لفترات طويلة، والصحيح هو أنه يجب فصل الشاحن عند وصول البطارية إلى مستوى بين 80 و 90%.

أيضاً، يجب الحفاظ على حرارة مُعتدلة لـ"اللابتوب" من خلال استخدامه في بيئة جيدة التهوية، فيما يجب أيضاً تحديث نظام التشغيل بشكل وإضافة برامج إدارة البطارية للجهاز.

وفعلياً، فإن هذه التحديثات تعمل على تحسين عمر البطارية، كما أنها تحافظ على اللابتوب.