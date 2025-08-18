مفاعل نووي على القمر بحلول 2030: سباق أميركي – صيني نحو الفضاء العميق

Advertisement

في إعلان لافت يحمل أبعادًا استراتيجية، كشف مدير ، شون دافي، في 5 آب 2025، عن خطط لبناء مفاعل انشطار نووي لنشره على سطح القمر بحلول عام 2030. خطوة تراها جزءًا من سباق جيوسياسي محموم مع ، التي تخطط بدورها لإنزال أول رواد فضاء صينيين على سطح القمر في التاريخ نفسه.لا يقتصر المشروع على التنافس مع ، بل يمتد إلى أبعاد علمية ولوجستية أوسع:الطاقة للمريخ: الطاقة الشمسية لا تكفي في بيئة البعيدة والضعيفة الإضاءة، ما يجعل الطاقة النووية حلاً حتميًا.قاعدة قمرية دائمة: المفاعل سيؤمن مصدرًا ثابتًا للطاقة خلال ليالي القمر الطويلة والباردة، فاتحًا الباب أمام وجود بشري مستدام.استغلال الموارد المحلية: الطاقة النووية ستساعد على استخراج وتنقية موارد القمر، مثل الجليد المائي، الذي يمكن استخدامه للشرب أو لتوليد الأوكسجين والوقود.للقمر يظل الوجهة الأكثر ترجيحًا، إذ تحتوي فوهاته المظلمة بشكل دائم على جليد مائي محتمل. لكن تحديد موقع مثالي يتطلب بيانات دقيقة. وهنا تدخل بعثات المدارية السابقة، ومهمة VIPER الجاهزة، في صلب البحث عن “النقاط الساخنة” التي يمكن أن توفر مصادر واعدة للماء.إحدى المعضلات الكبرى هي حماية المفاعل من الريغوليث، أي الغبار والصخور القمرية المتفتتة التي تثيرها مركبات الهبوط. تجربة "أبولو 12" عام 1969 أظهرت كيف يمكن لغبار الهبوط أن يُتلف معدات موجودة على بعد مئات الأمتار. ومع خطط أرتميس لاعتماد مركبات أكبر، يصبح الخطر مضاعفًا.الحلول المؤقتة قد تشمل الاستفادة من تضاريس القمر الطبيعية أو وضع المفاعل خلف صخور ضخمة، لكن على المدى ستحتاج ناسا إلى إنشاء منصات هبوط مخصصة تقي المفاعل والمعدات الحيوية من الأضرار.يُنظر إلى هذا المشروع بوصفه “بروفة كبرى” للمريخ. فإذا نجحت في بناء بنية تحتية قمرية مدعومة بالطاقة النووية واستخدام الموارد المحلية، فسيمثل ذلك خطوة حاسمة نحو استيطان الكوكب الأحمر.(the conversation)