Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قبل أيام قليلة من إطلاقهما.. مُفاجأة في تصميم "آيفون 17 برو" و"برو ماكس"

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1413430-638927308922184301.jpg
Doc-P-1413430-638927308922184301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال هناك بعض الغموض حول التصميم النهائي لهاتفي "آيفون 17 برو" و"17 برو ماكس" قبل حدث آبل الرسمي المزمع يوم الثلاثاء المقبل.
Advertisement

وتشير تقارير جديدة إلى مفاجأة كبيرة في تصميم الطرازين كان هناك خلاف حولها.

وتوجد شائعتان متناقضتان حول تصميم ظهر طرازي "آيفون 17 برو" و"17 برو ماكس"، وكلاهما تتفقان على أن وحدة الكاميرا ستتوسع لتكون شريط بكامل عرض الهاتف في الجزء العلوي.

أما الاختلاف فكان في بقية مساحة ظهر الهاتف؛ فإما سيكون استمرارًا للتصميم الزجاجي كليًا كما في "آيفون 16 برو"، أو تصميم ثنائي اللون يجمع بين الألومنيوم والزجاج مع جزء مخصص "MagSafe"، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business"

وحتى الآن، بدا التصميم المزودج مجرد تخمين، لكن وفقًا لوكالة بلومبيرغ يبدو أن إعادة التصميم الأكثر جذرية ستحدث بالفعل.

ووفقًا لمارك غورمان من "بلومبرغ" فإن "أحدث الإصدارات عالية المواصفات (من آيفون)، وهما آيفون 17 برو وبرو ماكس، سيكون لهما ظهران جديدان يمنحان مظهرًا حديثًا لمنطقتي الكاميرا".

وأضاف: "ظهر الهواتف يبدو مختلفًا، بما في ذلك منطقة كاميرا جديدة تمتد على طول الثلث العلوي من الجهاز بالإضافة إلى منطقة مفصولة جديدة في الثلثين السفليين من الهاتف تعمل أيضًا كمنطقة للشحن اللاسلكي".

وهذا الوصف يتوافق مع التسريبات التي أشارت إلى تصميم مزودج من الألومنيوم والزجاج، وليس التصميم الزجاجي كليًا كما في "آيفون 16 برو".

وإذا صح هذا الأمر، فإن "أبل" على وشك تقديم أكبر تغيير في تصميم طرازي "آيفون برو" منذ سنوات. وقد يُمهّد هذا الطريق أيضًا لإصدار آيفون 20 المصنوع بالكامل من الزجاج، مع انتقال "أبل" نحو استخدام المزيد من المعدن في هواتف آيفون برو.

وقد يُساعد استخدام الألومنيوم بدلًا من التيتانيوم وتقليل الزجاج المُستخدم في خفض وزن هواتف آيفون برو بشكل ملحوظ. وقد تكون هذه أكبر فروق يمكن ملاحظتها إذا كان هذا التغيير سيحدث بالفعل.(العربية)

مواضيع ذات صلة
نتنياهو ل"نيوز ماكس": من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غضون أيام قليلة
lebanon 24
06/09/2025 17:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برو: من يحكم اليوم فليقدم الكهرباء والمياه بدل اتهام المقاومة
lebanon 24
06/09/2025 17:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ 3 مميزات.. إطلاق سلسلة "آيفون 17" قريبا
lebanon 24
06/09/2025 17:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق التسلح الأميركي: "سايدويندر" و"أمرام" اليوم… و"AIM-260" قبل 2030
lebanon 24
06/09/2025 17:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار التكنولوجيا

مارك غورمان

حدث بالفعل

برو ماكس

بلومبرغ

تيتان

أخبار

علوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:36 | 2025-09-06
07:34 | 2025-09-06
02:00 | 2025-09-06
00:01 | 2025-09-06
23:15 | 2025-09-05
15:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24